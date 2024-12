La star d'YB Meschack Elia et sa femme Sandra partagent leur immense douleur après le décès de leur fils Ethan. La lettre, dévoilée au public, est plus qu'émouvante.

1/5 Une image des jours heureux: Meschack Elia et sa femme Sandra avec leurs deux fils jumeaux. Photo: Pius Koller

Alain Kunz

Sur le compte Tiktok de Sandra, la femme de Meshack Elia, qu'il a rencontrée à Lausanne, le couple a posté des vidéos de la trop courte vie d'Ethan Elia Lina, décédé au Congo après une maladie fulgurante. Il semble presque que cette sympathie extérieure les aide à faire face. Ainsi, Meschack Elia a lui aussi rédigé une lettre pleine d'émotion, dont nous reproduisons ici le texte exact.

La lettre émotionnelle de Meshack Elia

«C'est le cœur lourd que je vous écris aujourd'hui. Mon fils Ethan nous a quittés à l'âge de quatre ans. Une immense douleur s'est emparée de nous, sa mère Sandra, ma famille et moi-même.

Nous disons d'abord merci à Dieu, à qui revient tout l'honneur et qui reste le pilier sur lequel nous nous appuyons pour supporter de vivre sans notre fils Ethan, qui a été une source inépuisable d'amour et de joie de vivre pour nous, ses parents, son frère et sa sœur, et aussi pour tous ceux qui ont eu le privilège de partager un moment avec lui.

Par ces quelques mots, nous souhaitons également remercier du fond du cœur toutes les personnes qui nous ont témoigné leur soutien et leur compassion dans ce moment difficile.

L'amour et l'affection portés à notre famille dans cette douloureuse épreuve, vos messages, vos appels, vos prières nous touchent au plus profond de nous-mêmes.

Nous vous demandons de continuer à nous entourer de votre bienveillance et de prier pour que notre petit ange, sans lequel nous devons désormais apprendre à vivre, repose en paix.

Votre soutien spirituel est d'une importance capitale pour nous aider à surmonter cette épreuve.

Que Dieu notre Seigneur nous fortifie et nous permette de reprendre des forces».