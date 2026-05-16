Yann Sommer à Bâle? «Ça valait la peine d'essayer...»

Deux ans après le retour de Xherdan Shaqiri, le FC Bâle a essayé de faire revenir Yann Sommer «à la maison». Mais le portier de l'Inter a refusé.

Blick Sport

Xherdan Shaqiri aurait pu faire le choix de l'argent, voilà deux ans, mais le génial gaucher a préféré faire celui du coeur en revenant au FC Bâle. Bien lui en a pris: il a été le grand protagoniste du doublé remporté par le club rhénan à l'été 2025.

Le FC Bâle, cet été, s'est dit qu'il vaudrait la peine d'essayer de rapatrier Yann Sommer, en jouant là aussi sur les sentiments. Mais le gardien a dit non.

«Bien sûr que ça valait la peine d'essayer...», a réagi Stephan Lichtsteiner cette semaine en conférence de presse. «Il joue au plus haut niveau depuis plusieurs années. Son expérience et sa qualité auraient été excellentes pour notre équipe. Mais je m'attendais à ce que cela ne se fasse pas», a enchaîné l'entraîneur du FCB. A 37 ans, le gardien espère encore gratter un gros contrat ailleurs, que ce soit en Arabie saoudite, en Turquie ou, pourquoi pas, à l'Inter.

Le club rhénan, lui, va devoir se tourner vers quelqu'un d'autre. Ce pourrait être Karlo Letica, en fin de contrat au Lausanne-Sport.



