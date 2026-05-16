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Le gardien a d'autres plans
Yann Sommer à Bâle? «Ça valait la peine d'essayer...»

Deux ans après le retour de Xherdan Shaqiri, le FC Bâle a essayé de faire revenir Yann Sommer «à la maison». Mais le portier de l'Inter a refusé.
Publié: 09:02 heures
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Stephan Lichtsteiner et Yann Sommer. En 2023, l'ancien entraîneur des juniors du FC Bâle rencontrait le gardien de l'équipe nationale de l'époque, Yann Sommer. Les retrouvailles n'auront pas lieu.
Photo: TOTO MARTI
Blick Sport

Xherdan Shaqiri aurait pu faire le choix de l'argent, voilà deux ans, mais le génial gaucher a préféré faire celui du coeur en revenant au FC Bâle. Bien lui en a pris: il a été le grand protagoniste du doublé remporté par le club rhénan à l'été 2025.

Le FC Bâle, cet été, s'est dit qu'il vaudrait la peine d'essayer de rapatrier Yann Sommer, en jouant là aussi sur les sentiments. Mais le gardien a dit non.

«Bien sûr que ça valait la peine d'essayer...», a réagi Stephan Lichtsteiner cette semaine en conférence de presse. «Il joue au plus haut niveau depuis plusieurs années. Son expérience et sa qualité auraient été excellentes pour notre équipe. Mais je m'attendais à ce que cela ne se fasse pas», a enchaîné l'entraîneur du FCB. A 37 ans, le gardien espère encore gratter un gros contrat ailleurs, que ce soit en Arabie saoudite, en Turquie ou, pourquoi pas, à l'Inter.

Le club rhénan, lui, va devoir se tourner vers quelqu'un d'autre. Ce pourrait être Karlo Letica, en fin de contrat au Lausanne-Sport.


Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
37
28
74
2
FC St-Gall
FC St-Gall
37
25
69
3
FC Lugano
FC Lugano
37
13
64
4
FC Sion
FC Sion
37
23
62
5
FC Bâle
FC Bâle
37
1
56
6
Young Boys
Young Boys
37
11
54
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification pour la Ligue Conférence
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
FC Lucerne
37
7
50
2
Servette FC
Servette FC
37
6
50
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
37
-12
42
4
FC Zurich
FC Zurich
37
-21
38
5
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
37
-28
30
6
FC Winterthour
FC Winterthour
37
-53
23
Barrages de relégation
Relégation
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