Karlo Letica s'apprête à disputer son tout dernier match avec le Lausanne-Sport ce samedi. Le portier croate, se retourne, pour Blick, sur ces trois saisons passées dans le canton de Vaud. Il ne cache pas une certaine tristesse, mais estime que le moment est le bon.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Karlo Letica s’apprête à quitter le Lausanne-Sport, lui qui disputera ce samedi face à GC son tout dernier match avec le club vaudois dans un stade malheureusement vide. «C’est comme ça, on doit l’accepter. Bien sûr que j’aurais préféré une autre fin, mais qui sait, peut-être que je reviendrai un jour? C’est Dieu qui décide», assure le gardien de 29 ans, qui pourra ensuite profiter de quelques jours de vacances avant, peut-être de s’envoler pour les Etats-Unis y disputer le Mondial avec la Croatie. Le sélectionneur Zlatko Dalic donnera sa liste lundi et le gardien du LS espère bien y figurer. En attendant, le Croate s’est confié à Blick.

Karlo, voilà, c’est la fin d’une époque…

C’est la fin de trois belles années, en effet. J’ai été très heureux à Lausanne, j’ai fait le bon choix voilà trois ans en venant ici. J’ai le sentiment d’avoir progressé et je suis heureux d’avoir pu contribuer, avec mes coéquipiers, à ramener ce club dans le haut du classement et en Conference League. Cela faisait des années que le LS attendait de retrouver l’Europe et en avoir fait partie me remplit de fierté.

Pourquoi partir, dès lors?

Je ne te cache pas que je suis un peu triste. Le LS est le club pour lequel j’ai disputé le plus de matches dans ma carrière. Mais je pense que c’est le moment juste pour moi pour ouvrir une nouvelle porte. Je ne vais garder que de bons souvenirs de Lausanne. C’est durant cette période que je me suis marié, je suis devenu un meilleur gardien, j’ai grandi en tant qu’homme. Lausanne va me manquer, mais je vais découvrir autre chose. C’est une nouvelle étape de ma vie qui commence.

Si je comprends bien ton message, tu penses plutôt à quitter la Suisse? On dit que Bâle est intéressé par tes services…

Tout est ouvert. Oui, dans ma réflexion, idéalement, j’ai envie de rejoindre un club d’un championnat majeur. Mais parfois, entre tes envies et la réalité, il y a une différence. Aujourd’hui, rien n’est signé avec personne. Je déciderai plus tard, en fonction des opportunités qui se présenteront.

C’est peut-être dû à ton poste, tout près d’eux, mais j’ai le sentiment que tu avais développé une relation spéciale avec les fans…

C’est tout à fait vrai. Ils ont vu très vite que j’étais là pour tout donner, que je me battais pour le maillot, que je jouais avec le coeur. Soit je fais les choses à fond, soit je ne les fais pas. Je me suis toujours battu pour Lausanne. Ils l’ont remarqué.

Et pourtant, tu devançais Thomas Castella, leur chouchou…

Thomas et moi, on est amis. On a développé une super relation, qui allait au-delà du football. On s’ouvrait l’un envers l’autre, on parlait de tout et de rien. Et la semaine, il me poussait à donner mon maximum à l’entraînement. Un super gardien et un top mec.

Lundi, c’est la liste de la Croatie…

Et j’ai très envie d’y figurer ! Pour chaque Croate, l’équipe nationale c’est spécial. Tu lâches tout pour ce maillot. Et je n’oublierai jamais que c’est grâce à mes performances au LS que j’ai pu retrouver la sélection.

Dans l’article qui parle de ton départ, j’ai rappelé cet épisode de la saison dernière, où tu affirmais être blessé, alors que Stéphane Henchoz évoquait plutôt ton contrat…

Oui, et ça ne m’a pas fait plaisir. La réalité, c’est que j’étais blessé, j’ai tous les documents qui le prouvent. Mais je ne vais pas rentrer dans cette polémique, d’autant que le cas a été réglé très rapidement et que tout s’est très bien passé pour moi par la suite au Lausanne-Sport, que ce soit avec Stéphane Henchoz ou tout le monde. Je pars en très bons termes, fier de mes trois ans au club et reconnaissant envers chaque personne qui y travaille.