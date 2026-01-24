Le FC Sion s’affirme comme une équipe aux multiples facettes

Solide face à Winterthour et frustré à Bâle, le FC Sion confirme sa montée en puissance. Avant Lucerne (samedi 20h30 à TourbilloN), Didier Tholot assume des ambitions nouvelles pour un groupe en progrès constant.

Bastien Feller Journaliste Blick

Deux matches, une victoire face à Winterthour et un nul contre Bâle au Parc Saint-Jacques. L’année 2026 a très bien débuté pour le FC Sion, qui confirme la progression entrevue avant la trêve. On serait même tenté de dire «parfaitement», mais les Sédunois gardent de leur déplacement chez le champion de Suisse en titre un petit goût d’inachevé. «Je sens que ce groupe est en train de prendre de l’ampleur sur l’ambition qu’il peut avoir. On a envie de gagner les matches, de faire jeu égal avec tout le monde, de pratiquer un beau football. Cela se retrouve à l’entraînement comme dans l’ambition collective et individuelle», se réjouit ce vendredi Didier Tholot, à la veille de recevoir Lucerne à Tourbillon.

Face au FCL, l’entraîneur sédunois s’attend à un adversaire difficile à cerner. «C’est une équipe qui alterne le chaud et le froid. Ils ont été capables de gagner 0-4 à Lausanne, ce qui n’est pas facile. Ils sont imprévisibles, mais on les a étudiés et on va tenter de les prendre du meilleur angle possible», explique le Bordelais, particulièrement attentif au potentiel offensif lucernois. «C’est l’une des meilleures attaques du championnat. En revanche, ils sont vite en difficulté sur le plan défensif. Comme face à Bâle, si on veut bien défendre, il faudra avoir le ballon et bien l’utiliser. Si on le fait bien, on pourra les mettre en difficulté. À l’inverse, si on veut trop en faire, on pourrait subir des contres assez assassins.»

Sion veut éliminer un concurrent au Top six

Ce samedi, la formation sédunoise retrouvera son capitaine, Ali Kabacalman, suspendu à Bâle dimanche dernier. «C’est une bonne nouvelle, mais on a bien palié son absence. L’équilibre a été respecté et j’en suis très content. On a un groupe et, même si l’équipe ne change pas toutes les semaines, lorsqu’il y a une blessure ou une suspension, quelqu’un répond présent», souligne Didier Tholot. «La preuve, Liam l’a remplacé numériquement et il nous a permis de ramener ce point de Bâle.»

À Tourbillon, le FC Sion aura l’opportunité de laisser définitivement un concurrent direct à une place dans le Top six dans le rétroviseur. Les Sédunois ont l’occasion d’affirmer leur statut et de confirmer leur bonne forme du moment. «À Bâle, habituellement, quand tu encaisses dans les premières minutes, tu en prends trois derrière. Là, ça n’a pas été le cas et on a franchi un palier. Contre Lucerne, oui, on est peut-être favoris, on doit gagner le match. Mais on n’a pas une marge énorme. Il faudra jouer simple et de façon déterminée», insiste le technicien valaisan, satisfait de la progression observée en un an.

Un FC Sion aux multiples facettes

«On a la capacité d’avoir plusieurs facettes dans notre jeu. Aujourd’hui, on est capables d’être bons en attaques rapides comme en attaques placées. De faire déjouer l’adversaire sur la largeur, d’être beaucoup plus patients. On a aussi l’arme de pouvoir changer deux ou trois systèmes durant le match. Tout cela me permet de dire qu’on est mieux armés que l’année dernière», analyse Didier Tholot, qui espère avant tout voir cette dynamique se prolonger.

«On n’est pas à l’abri d’un couac, mais on a vraiment envie de continuer sur cet élan, sur ce jeu, ce plaisir qu’on prend tous ensemble. Sans penser aux résultats des autres.» Une ligne directrice qui résume l’état d’esprit actuel d’un FC Sion en pleine affirmation.