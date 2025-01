«Je ne suis pas d'accord avec le mot 'sombrer'»

Numa Lavanchy (en blanc) était le capitaine du FC Sion ce dimanche à Bâle. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Sans doute que Numa Lavanchy espérait un tout autre match pour son retour au jeu, après une suspension à la suite d'un trop-plein de cartons jaunes. Absent lors de la défaite – à la limite de la faute professionnelle – contre Grasshopper, le défenseur retrouvait son poste dans le couloir droit face à Bâle. Problème? Sion a encaissé quatre buts et le No 14 était coupable sur deux d'entre eux. D'abord en retard sur Dominik Schmid sur l'égalisation rhénane, il l'a aussi été sur le 4-1 sur corner.

«C'est vrai que cette égalisation juste avant la mi-temps nous fait mal, avoue Numa Lavanchy. Si on était rentrés aux vestiaires avec un avantage, on aurait accumulé de la confiance et on aurait pu gérer un peu mieux.» Si Sion a en effet ouvert la marque par Théo Berdayes (20e), il a ensuite encaissé quatre buts sans avoir su répondre. «Cette réussite de Schmid nous fait mal, concède aussi l'entraîneur Didier Tholot. Derrière, ça repart fort et on prend le deuxième but.» Celui de Kevin Carlos, qui a parfaitement profité du centre ras-terre de… Dominik Schmid.

«J'ai vu une équipe qui n'a pas lâché»

Dans l'ensemble, le technicien français pense que son équipe «a existé durant 40 minutes». Le moment donc où Sion a ouvert la marque et a tenu au score. Puis, tout s'est effondré. «On a montré des choses intéressantes mais ça ne suffit pas», souligne Didier Tholot.

Si en conférence de presse, son homologue Fabio Celestini n'a pas parlé d'une bonne performance de son FC Bâle, le score est toutefois sans appel. Après que les Rhénans ont réussi à prendre les devants, Sion a sombré. Enfin, vraiment? «Je ne suis pas d'accord avec ce mot 'sombrer', rétorque Numa Lavanchy. J'ai plutôt vu une équipe qui n'a pas lâché et qui a essayé.»

Effectivement, après le 2-1 bâlois, les Sédunois ont bien tenté de recoller au score – la meilleure occasion venant de la tête de Gora Diouf, repoussée par Marwin Hitz (63e). «À ce moment, ça peut changer le match», imagine Didier Tholot. Pour son latéral droit, la différence s'est faite à ce niveau face à Bâle en ce dimanche après-midi. «Nos adversaires ont été plus cliniques – ils n'ont pas eu des tonnes d'occasions mais ont pu les mettre au fond.» En plus d'avoir manqué sa tête et d'être fautif sur l'ouverture du score, Gora Diouf a également été sorti à la 73e minute. Une sanction? «Je n'ai pas l'habitude de sortir un défenseur central, répond de manière un poil énigmatique Didier Tholot. À un moment donné, tu dois faire plus.»

Toujours 0 point en 2025

Si la défaite face à Bâle n'est évidemment pas réjouissante pour le FC Sion, l'entraîneur français ne parle pas encore d'inquiétude. «Aujourd'hui encore, on voit que les matches sont serrés et qu'ils se tiennent à peu de choses, analyse-t-il. Mais ce qui fait vraiment tache depuis la reprise, c'est la rencontre face à GC.» Comme si les Valaisans risquent longtemps de se mordre les doigts après cette défaite alors qu'ils ont joué tout le match à 11 contre 10.

Toujours est-il qu'en 2025, Sion n'a pas débloqué son compteur. «Aujourd'hui, le but du football, c'est de prendre des points», rappelle Didier Tholot. La tâche ne semble toutefois pas facile pour les Sédunois sur les prochains matches, avec un calendrier ardu en février. Un déplacement à Lugano, avant de recevoir Servette pour le derby du Rhône et d'enchaîner par une visite dans la capitale pour y défier Young Boys. «La suite ne facilite effectivement pas les choses mais j'ai toujours dit que nous aurions des moments difficiles et que notre objectif, c'était le maintien», rappelle Didier Tholot. Mais pour y parvenir, Sion va devoir rapidement marquer des points cette année.