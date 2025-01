Après avoir ouvert le score, Sion prend l'eau face à Bâle

Nias Hefti et Sion se sont inclinés sur la pelouse du Parc Saint-Jacques. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Une question était sur les lèvres de tous les supporters du FC Sion avant la rencontre de ce dimanche face à Bâle. Quelle charnière centrale Didier Tholot allait-il aligner, après le départ de Joël Schmied et l'arrivée de Federico Barba? L'Italien, qui a débarqué vendredi passé en Valais mais qui nous disait «se sentir prêt» cette semaine, allait-il débuter la partie au Parc Saint-Jacques en cette fin d'aprèm-midi? Surtout qu'avec l'absence pour cause de maladie de Kreshnik Hajrizi, l'entraîneur français n'avait pas beaucoup d'options. L'homme aux 108 apparitions en Serie A a fait ses débuts en Super League dès le coup d'envoi.

Face aux Rhénans, les Valaisans se sont procurés la première action du match. Théo Bouchlarhem a tenté sa chance à quelques mètres de Marwin Hitz. Le portier bâlois – qui a prolongé son contrat avant la partie face à Sion – est parvenu à détourner le ballon, avant que l'arbitre de la rencontre ne siffle une faute au début de l'action (2e). Rien à signaler, donc.

Une petite frayeur qui, apparemment, n'a pas plu aux joueurs bâlois. À partir de ce moment-là et durant plus de 10 minutes, les hommes de Fabio Celestini ont asphyxié les Sédunois. Tout d'abord à la suite d'une faute évitable de Gora Diouf, aligné aux côtés de Federico Barba en défense centrale. Le No 4 a levé son pied à hauteur de la tête d'Anton Kade. Un bon coup franc était à suivre pour le FC Bâle, tiré, évidemment, par Xherdan Shaqiri. De nombreux téléphones ont alors été sortis pour filmer ce qui aurait pu être l'ouverture du score. Mais au lieu de tenter sa chance, le feu follet bâlois a préféré centrer. Une excellente décision puisqu'il a fallu un incroyable arrêt de Timothy Fayulu sur une tête de Dominik Schmid pour que le score reste nul et vierge. Au rebond, Kevin Carlos butait à nouveau sur le portier valaisan et l'arbitre assistant levait son drapeau pour un hors-jeu (7e).

Théo Berdayes, un brin chanceux

À la suite de cette alerte, Gora Diouf a de nouveau joué avec le feu, tentant une percée pour relancer son équipe. Mal lui en a pris puisque les Bâlois ont pu se projeter à 4 contre 2. Heureusement pour lui et le FC Sion, Bénie Traoré a mal joué le coup (10e). Une tête de Kade et une frappe dévissée de Schmid ont encore alerté l'arrière-garde valaisanne. À ce moment, Didier Tholot aurait sans doute aimé, à l'image des entraîneurs en hockey ou au basket, pouvoir prendre un temps-mort pour calmer le jeu.

Mais il n'en a finalement pas eu besoin, ses joueurs décidant par eux-mêmes de se donner un peu d'air. Et quelle meilleure manière de le faire que d'ouvrir le score? De manière un brin chanceuse, certes. À la 20e minute, Théo Berdayes a tenté sa chance de loin. Un tir dévié par Adrian Barisic et qui a pris à contre-pied Marwin Hitz. De quoi enflammer nos confrères de Rhône FM, pour le plus grand malheur des oreilles des supporters bâlois placés juste devant eux.

Bâle a tant poussé

Comme ce fut le cas après la première action, Bâle n'a ensuite plus laissé le ballon au FC Sion. Les grosses occasions se sont succédé devant la cage de Fayulu. La plus belle a sans doute été ce coup-franc tiré par Shaqiri et dévié par une «Madjer» au premier poteau par Schmid. À la récupération, Barisic n'a néanmoins pas pu se rattraper de sa malheureuse déviation sur l'ouverture du score (35e).

À force de pousser, le FC Bâle a finalement trouvé la faille dans cette période. Shaqiri – toujours lui – a magnifiquement trouvé dans l'espace et la profondeur Kevin Carlos. Si la frappe croisée de l'ancien Yverdonnois a été arrêtée par le dernier rempart sédunois, Schmid était le plus rapide au deuxième poteau pour égaliser (45e). À la pause, Sion ne déméritait pas mais les Rhénans se procuraient les meilleures actions.

Sion ne s'est pas laissé abattre

Une force offensive qui a de nouveau été récompensée en début de seconde période. Shaqiri a d'abord montré qu'il avait une faiblesse, son pied droit étant moins précis que son gauche – sa reprise de volée s'étant envolée dans le ciel bâlois (51e). Ce n'était que partie remise pour la Muttenzerkurve qui, quelques instants plus tard, a pu jubiler. Sur un centre à ras-terre de Schmid, Shaqiri a eu l'excellente idée de laisser passer. Kevin Carlos, lui, ne le faisait pas et pouvait donner l'avantage aux siens (54e).

Loin de se laisser décourager, les Sédunois ont tenté de repartir à l'attaque et se sont procuré quelques occasions intéressantes. D'abord par Dejan Djokic qui, en bonne position, n'est pas parvenu à trouver le cadre (59e). Quelques minutes plus tard, Diouf a tenté de tromper Hitz de la tête au premier poteau, mais le rempart bâlois était attentif (63e). Un centre de Jan Kronig a également donné quelques sueurs froides aux supporters bâlois.

La joie de Philip Otele

Un détail finalement puisque Joe Mendes a rassuré le Parc Saint-Jacques en inscrivant le 3-1. Le Suédois a éliminé son vis-à-vis d'un sublime crochet du pied droit avant de conclure du gauche (66e). Les Rhénans ont ensuite tenté de mettre fin à tout suspense mais, en contre, la frappe croisée de Léo Leroy passait à côté (69e).

Une quatrième but qui est finalement tombé sur corner, à la 76e minute. Le ballon de Shaqiri a passé le premier poteau et, arrivé à pleine vitesse, Philip Otele a pu mettre fin aux débats au Parc Saint-Jacques. La joie était immense sur le visage du Bâlois. À noter que Bâle a fini à 10 après le carton rouge infligé à Albian Ajeti en toute fin de partie.

Ainsi, même si les Sédunois y ont cru pendant 25 minutes, ils ne ramèneront pas une première victoire en championnat des bords du Rhin depuis 1997. La disette continue pour les Valaisans, qui concèdent leur deuxième défaite de l'année après celle face à Grasshopper la semaine dernière. Pour ne pas arranger les choses, le prochain match du FC Sion est un déplacement sur la pelouse du leader Lugano. Débloquer son compteur en 2025 ne s'annonce donc pas aisé.