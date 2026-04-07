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Le diagnostic est confirmé
Joël Mall sera absent jusqu'à la fin de la saison dans les buts de Servette

Le Servette FC a confirmé le diagnostic concernant son portier Joël Mall: trois côtes cassées! La saison du gardien est terminée.
Publié: il y a 52 minutes
Joël Mall s'est blessé sur cette action de la 50e.
Photo: SALVATORE DI NOLFI
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ATS Agence télégraphique suisse

Servette devra se passer de Joël Mall pour les six derniers matches de la saison. Le portier chypriote s'est fracturé trois côtes lundi lors de la victoire 3-0 contre Lucerne, a annoncé le club grenat.

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Joël Mall s'est blessé à la 50e suite à un choc avec le Lucernois Oscar Kabwit, avant de devoir quitter le terrain. Il a été remplacé par Jérémy Frick, qui devrait assurer l'intérim lors des six derniers matches de championnat.

Servette est actuellement 8e de Super League et se déplace dimanche sur le terrain des Young Boys avant la séparation en deux groupes. Les Grenat livreront ensuite cinq derniers matches face à ses adversaires du Relegation Group: Lucerne, Lausanne, Zurich, Grasshopper et Winterthour.

Super League 25/26, Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
31
37
71
2
FC St-Gall
FC St-Gall
31
23
56
3
FC Bâle
FC Bâle
31
8
52
4
FC Lugano
FC Lugano
31
10
51
5
FC Sion
FC Sion
31
9
46
6
Young Boys
Young Boys
31
5
46
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification Ligue Europa de l'UEFA
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