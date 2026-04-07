ATS Agence télégraphique suisse
Servette devra se passer de Joël Mall pour les six derniers matches de la saison. Le portier chypriote s'est fracturé trois côtes lundi lors de la victoire 3-0 contre Lucerne, a annoncé le club grenat.
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Joël Mall s'est blessé à la 50e suite à un choc avec le Lucernois Oscar Kabwit, avant de devoir quitter le terrain. Il a été remplacé par Jérémy Frick, qui devrait assurer l'intérim lors des six derniers matches de championnat.
Servette est actuellement 8e de Super League et se déplace dimanche sur le terrain des Young Boys avant la séparation en deux groupes. Les Grenat livreront ensuite cinq derniers matches face à ses adversaires du Relegation Group: Lucerne, Lausanne, Zurich, Grasshopper et Winterthour.
Super League 25/26, Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
31
37
71
2
FC St-Gall
31
23
56
3
FC Bâle
31
8
52
4
FC Lugano
31
10
51
5
FC Sion
31
9
46
6
Young Boys
31
5
46
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification Ligue Europa de l'UEFA