«Servette n'est pas arbitré comme les autres»

Pas content, Jocelyn Gourvennec! Au sortir de la défaite face à Thoune (0-1), l'entraîneur du Servette FC a fustigé le niveau de l'arbitrage en Suisse, estimant que son équipe était traitée injustement.

Jocelyn Gourvennec est arrivé voilà trois mois en Suisse. Suffisant pour se faire son opinion du niveau de l'arbitrage. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Servette s'est incliné contre Thoune ce samedi (0-1) et Jocelyn Gourvennec était plus fâché par la prestation de Désirée Blanco (ex-Grundbacher) que par celle de ses joueurs. En tout cas en conférence de presse. Sur un ton très calme, mais très remonté à l'intérieur, l'entraîneur du SFC a fustigé l'arbitrage, et notamment ce coup-franc de la 90e ayant amené au but vainqueur, splendide, de Leonardo Bertone.

«Cette action nous reste en travers de la gorge. Rien ne justifie ce coup-franc», a-t-il assuré, alors que Désirée Blanco a, semble-t-il, sifflé une main de Timothé Cognat, laquelle était tout sauf évidente. Et si elle l'était, elle n'avait en tout cas rien de volontaire. «Elle s'exprimera peut-être...», a lâché Jocelyn Gourvennec, très déçu par cette décision. «Elle est lourde de conséquences». Ce coup de sifflet, et le coup-franc génial de Leonardo Bertone, coûtent en effet un point au SFC.

«Je suis très surpris»

Il ne s'agit d'ailleurs pas de la seule scène litigieuse de l'arbitre ce samedi soir, elle qui a accordé deux penalties à Thoune dans le premier quart d'heure avant d'être déjugée par la VAR. «Je vais vous livrer le fond de ma pensée: cela fait trois mois que je suis en Suisse. Je vis les matches de mon équipe et j'en vois d'autres. Je suis tout le championnat. Aujourd'hui, je vous le dis: je suis très surpris de la manière dont Servette est arbitré.» Il marque un temps. Reprend. «A Zurich, à Winterthour et ce soir, on n'est pas arbitrés comme les autres.»

Jocelyn Gourvennec fait référence notamment à la faute non sifflée sur Steve Rouiller au Letzigrund, mais aussi à un penalty oublié pour le SFC à la Schützenwiese. «Je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs contre Servette. Au-delà de notre deuxième mi-temps ratée à Winterthour, je ne comprends pas comment on nous refuse un penalty, alors que tous les spécialistes ont reconnu qu'il y avait matière à siffler.»

«Je défends mon équipe»

Alors, Jocelyn Gourvennec ne veut pas crier au complot. «Je m'interroge. Je fais un constat. Je n'ai pas toutes les réponses. Mais l'arbitrage entre en ligne de compte. Je défends mon équipe. Si on n'est pas arbitrés de la même manière, je le dis. Je ne pense pas être un entraîneur réputé pour se plaindre de l'arbitrage depuis quinze ans que j'entraîne. Mais aujourd'hui, je dis que ça suffit. C'est mon sentiment. Je ne critique personne. Je m'interroge», a-t-il assuré.

Alexis Antunes a fait un bon match sur le plan personnel, mais Servette a peiné offensivement ce samedi. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Pour parler du jeu, l'entraîneur du Servette assure sortir de ce match avec «beaucoup de frustration». «Cela a été un gros combat du début à la fin. On est entrés dans le match de manière un peu fébrile, mais on a bien corrigé, on s'est bien adaptés au jeu de Thoune. Les erreurs qu'on a commises au match aller, on ne les a pas commises là», a-t-il commenté, en référence au match perdu 3-1 à la Stockhorn-Arena après des erreurs individuelles grossières.

«Six victoires de suite, c'est exceptionnel pour un promu»

«On jouait le leader, qui joue avec une confiance dingue. Il faut les féliciter. Six victoires de suite, c'est exceptionnel pour un promu. Ils ont eu quelques situations, on en a beaucoup aussi, mais c'est la première fois depuis que je suis là où on finit le match avec moins d'expected goals que notre adversaire», a-t-il encore ajouté. Le but annulé à Alexis Antunes pour une position de hors-jeu de Miroslav Stevanovic ne compte en effet pas dans ce calcul.



