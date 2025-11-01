Gros coup d'arrêt pour Servette, défait à Winterthour

Servette pouvait intégrer le top 6 en cas de victoire à Winterthour ce samedi. Hélas, les Grenat se sont inclinés 4-2 sur la pelouse du dernier du championnat. L'attaquant fribourgeois Théo Golliard a réussi un doublé.

Anthony Baron et Servette ont dû s'avouer vaincus face à Théo Golliard et Winterthour. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Servette, qui restait sur deux victoires d'affilée en Super League, a manqué l'occasion de revenir à un point de Sion au classement. Les joueurs de Jocelyn Gourvennec ont pourtant eux aussi ouvert la marque, sur une réussite de Florian Ayé (40e), auteur de son 6e but de la saison après un bel enchaînement contrôle-tir.



Mais Winterthour n'a rien lâché. Une semaine après avoir arraché face à Lucerne son troisième point de la saison, "Winti" a renversé la table grâce notamment au Fribourgeois Théo Golliard, auteur d'un doublé décisif en deux minutes (52e 1-1, 54e 2-1).



Mené 3-1 après un but de Randy Schneider (69e), le Servette FC a pu y croire lorsque David Douline a marqué le 3-2 à la 91e. Mais Elias Maluvunu a scellé le score deux minutes plus tard pour assurer au Winterthour de Patrick Rahmen sa première victoire de la saison à l'occasion de cette 12e journée.