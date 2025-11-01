DE
FR

Le doublé pour Théo Golliard
Gros coup d'arrêt pour Servette, défait à Winterthour

Servette pouvait intégrer le top 6 en cas de victoire à Winterthour ce samedi. Hélas, les Grenat se sont inclinés 4-2 sur la pelouse du dernier du championnat. L'attaquant fribourgeois Théo Golliard a réussi un doublé.
Publié: 20:00 heures
Partager
Écouter
Anthony Baron et Servette ont dû s'avouer vaincus face à Théo Golliard et Winterthour.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Servette, qui restait sur deux victoires d'affilée en Super League, a manqué l'occasion de revenir à un point de Sion au classement. Les joueurs de Jocelyn Gourvennec ont pourtant eux aussi ouvert la marque, sur une réussite de Florian Ayé (40e), auteur de son 6e but de la saison après un bel enchaînement contrôle-tir.

Mais Winterthour n'a rien lâché. Une semaine après avoir arraché face à Lucerne son troisième point de la saison, "Winti" a renversé la table grâce notamment au Fribourgeois Théo Golliard, auteur d'un doublé décisif en deux minutes (52e 1-1, 54e 2-1).

Mené 3-1 après un but de Randy Schneider (69e), le Servette FC a pu y croire lorsque David Douline a marqué le 3-2 à la 91e. Mais Elias Maluvunu a scellé le score deux minutes plus tard pour assurer au Winterthour de Patrick Rahmen sa première victoire de la saison à l'occasion de cette 12e journée.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
12
11
28
2
FC St-Gall
FC St-Gall
11
12
21
3
FC Bâle
FC Bâle
11
7
21
4
FC Sion
FC Sion
12
3
18
5
Young Boys
Young Boys
11
-1
18
6
FC Lugano
FC Lugano
11
-1
16
7
FC Lucerne
FC Lucerne
11
-1
14
8
Servette FC
Servette FC
12
-4
14
9
FC Zurich
FC Zurich
1:1
12
-6
14
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1:1
12
3
13
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
11
-4
10
12
FC Winterthour
FC Winterthour
12
-19
6
Tour final
Tour de relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Mentionné dans cet article
FC Winterthour
FC Winterthour
Servette FC
Servette FC
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      FC Winterthour
      FC Winterthour
      Servette FC
      Servette FC