Un coup-franc magistral de Leonardo Bertone à la 90e a permis au FC Thoune d'engranger un sixième succès consécutif ce samedi. Servette s'est incliné 0-1 chez lui et n'arrive pas à décoller.

Leonardo Bertone jubile: son magnifique coup-franc offre la victoire à Thoune. La sixième consécutive en Super League! Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Servette s'est incliné sans gloire ce samedi face au FC Thoune, dont le coup-franc de Leonardo Bertone, un chef d'oeuvre à la 90e, marquera le début d'une soirée de festivité. Les Bernois, qui viennent de remporter leur sixième succès consécutif (le record du club est de sept, en 2004/05), ont quinze jours pour savourer cette victoire qui leur permet de rester largement en tête de la Super League. Les Genevois n'arrivent toujours pas à décoller dans ce championnat, eux qui concèdent une deuxième défaite consécutive après celle à Winterthour samedi dernier.

0-0 à la pause, la moindre des choses

Après un début de match où le FC Thoune a été le plus dangereux, Servette a monopolisé le ballon, comme attendu (63% de possession à la pause) et s'est créé quelques petites occasions de marquer. La plus belle a été pour Lilian Njoh à la 27e, mais son envoi a été stoppé sans trop souffrir par Niklas Steffen. Autant le dire clairement: cette première période ne rentrera pas dans l'histoire du football et ceux qui l'ont manquée ne sont pas obligés de se l'infliger en replay en rentrant de soirée (ou alors pour mieux s'endormir). Le score de 0-0 à la pause a rarement été aussi logique dans un match de football.

Un premier quart d'heure de cauchemar pour l'arbitre

Si aucun joueur ne s'est illustré en première période, cela n'a pas été le cas de l'arbitre, Désirée Blanco (ex-Grundbacher), malheureusement pas pour les bonnes raisons. La Bernoise a réussi l'exploit de voir deux penalties être annulés par la VAR dans le premier quart d'heure! Sur le premier, elle a cru que David Douline avait fait faute dans la surface de réparation, ce qui n'était pas le cas. Et sur le deuxième, elle a cru voir une main de Dylan Bronn et là aussi, cette décision n'a pas été confirmée par la VAR, laquelle a donc conclu à deux erreurs manifestes de sa part! Le reste de la première période a été un festival de mauvais choix de sa part, mais qui ont moins porté à conséquence, sinon pour la fluidité du jeu. Pour le dire clairement, mais en restant poli, Désirée Blanco n'était pas dans un bon soir ce samedi.

David Douline, à gauche, lutte pour le ballon avec Christopher Ibayi. Photo: keystone-sda.ch

Servette repartait avec le même onze après la pause, contrairement à Thoune où Nils Reichmuth faisait son entrée pour Mattias Kaït à mi-terrain. Une belle action collective a permis au SFC d'ouvrir la marque à la 52e, par Alexis Antunes, mais Miroslav Stevanovic était hors-jeu au départ de l'action, ce que n'avait pas vu Susanne Küng. Le trio arbitral a donc été déjugé une troisième fois par la VAR, ce qui commençait à faire beaucoup (trop) pour un seul match.

La deuxième période était clairement dominée par Servette, qui n'arrivait cependant pas à se montrer dangereux, ou en de trop rares occasions. Le score semblait promis à rester à 0-0 jusqu'à cette fatidique 90e minute et à une nouvelle décision litigieuse de Désirée Blanco, laquelle a conduit à ce coup-franc transformé par Leonardo Bertone. Les Grenat enchaîneront après la trêve internationale avec un déplacement à Lucerne avant de recevoir Young Boys.



