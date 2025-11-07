Le FC Sion se rend à Lausanne ce dimanche pour son dernier match avant la trêve. Didier Tholot et son staff étaient dans les tribunes de la Tuilière, jeudi, pour le match nul face à l'Omonoia Nicosie en Conference League.

Didier Tholot était à la Tuilière ce jeudi pour le match de Lausanne en Coupe d'Europe. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Avant une nouvelle trêve internationale, le FC Sion fait face à un dernier défi: un déplacement à la Tuilière, ce dimanche, pour y affronter le Lausanne-Sport dans un derby qui promet. La lutte au Top 6 est en effet féroce pour le moment en Super League et, mieux placé, les Valaisans peuvent conforter leur place parmi les meilleurs. En cas de victoire, Lausanne reviendrait par contre à leur hauteur. «On est obligés de regarder le classement, souffle Didier Tholot. Oui, les prestations sont importantes sur le long terme, mais les points tout autant. Ce qu'on prend déjà maintenant n'est plus à faire.»

Avant de plonger dans la rencontre de dimanche, il a fallu revenir sur celui à Thoune, le week-end dernier. Bon, le FC Sion n'a rien ramené de son déplacement dans l'Oberland bernois. La faute, entre autres, à une panenka manquée par Ali Kabacalman et qui a un peu fait parler. «C'est un geste qu'on n'a pas le droit de faire, glisse l'entraîneur français. Mais vous voulez que je fasse quoi? Que je lui coupe la tête? Ali est important dans notre façon de jouer et je ne peux pas être mécontent de sa production.»

Didier Tholot à la Tuilière

Cette conférence de presse d'avant-match était parsemée de penaltys puisqu'il a aussi été question de celui d'Olivier Custodio, en toute fin de match face à l'Omonoia Nicosie jeudi soir en Conference League. Didier Tholot pense-t-il que cela va peser sur le moral de ses adversaires? «Avant de m'occuper des autres, je préfère me concentrer sur mon équipe», coupe le coach.

D'ailleurs, il était au premier rang pour ce match de Coupe d'Europe à la Tuilière, lui qui a fait le déplacement sur les hauts de Lausanne avec l'intégralité de son staff. Pourquoi préférer le froid de la Blécherette à la chaleur de son canapé? «Depuis les tribunes, on a un angle plus large, répond-il. De plus, on a pu échanger durant 1h30 avec mes collègues.»

L'Europe n'est pas un rêve

Même si la victoire n'était pas au bout pour les Vaudois, l'affluence était plus que bonne (9873 spectateurs) et le LS va bien en Coupe d'Europe. Forcément, cela pourrait faire rêver le FC Sion. «Non, je suis assez réaliste, répond Didier Tholot. Ce que j'ai envie actuellement, c'est de prendre des points en championnat.»

Pour le faire face à Lausanne, l'entraîneur espère davantage de caractère de la part de ses protégés, «pour parvenir à faire tourner les choses dans notre sens». La prestation à Thoune – «sans doute la plus cohérente et aboutie à l'extérieur cette saison» – devrait permettre au FC Sion de commencer ce derby dans de bonnes conditions. «Mais Lausanne reste Lausanne, avec ses qualités individuelles sur synthétique. Il va falloir exploiter leurs lacunes», prévient Didier Tholot.