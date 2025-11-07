DE
Le coach de Sion à la Tuilière
Didier Tholot était au premier rang pour observer le LS jeudi

Le FC Sion se rend à Lausanne ce dimanche pour son dernier match avant la trêve. Didier Tholot et son staff étaient dans les tribunes de la Tuilière, jeudi, pour le match nul face à l'Omonoia Nicosie en Conference League.
Publié: il y a 34 minutes
Didier Tholot était à la Tuilière ce jeudi pour le match de Lausanne en Coupe d'Europe.
Photo: keystone-sda.ch
Blick_Matthias_Davet.png
Matthias DavetJournaliste Blick

Avant une nouvelle trêve internationale, le FC Sion fait face à un dernier défi: un déplacement à la Tuilière, ce dimanche, pour y affronter le Lausanne-Sport dans un derby qui promet. La lutte au Top 6 est en effet féroce pour le moment en Super League et, mieux placé, les Valaisans peuvent conforter leur place parmi les meilleurs. En cas de victoire, Lausanne reviendrait par contre à leur hauteur. «On est obligés de regarder le classement, souffle Didier Tholot. Oui, les prestations sont importantes sur le long terme, mais les points tout autant. Ce qu'on prend déjà maintenant n'est plus à faire.»

Avant de plonger dans la rencontre de dimanche, il a fallu revenir sur celui à Thoune, le week-end dernier. Bon, le FC Sion n'a rien ramené de son déplacement dans l'Oberland bernois. La faute, entre autres, à une panenka manquée par Ali Kabacalman et qui a un peu fait parler. «C'est un geste qu'on n'a pas le droit de faire, glisse l'entraîneur français. Mais vous voulez que je fasse quoi? Que je lui coupe la tête? Ali est important dans notre façon de jouer et je ne peux pas être mécontent de sa production.»

Didier Tholot à la Tuilière

Cette conférence de presse d'avant-match était parsemée de penaltys puisqu'il a aussi été question de celui d'Olivier Custodio, en toute fin de match face à l'Omonoia Nicosie jeudi soir en Conference League. Didier Tholot pense-t-il que cela va peser sur le moral de ses adversaires? «Avant de m'occuper des autres, je préfère me concentrer sur mon équipe», coupe le coach.

D'ailleurs, il était au premier rang pour ce match de Coupe d'Europe à la Tuilière, lui qui a fait le déplacement sur les hauts de Lausanne avec l'intégralité de son staff. Pourquoi préférer le froid de la Blécherette à la chaleur de son canapé? «Depuis les tribunes, on a un angle plus large, répond-il. De plus, on a pu échanger durant 1h30 avec mes collègues.»

L'Europe n'est pas un rêve

Même si la victoire n'était pas au bout pour les Vaudois, l'affluence était plus que bonne (9873 spectateurs) et le LS va bien en Coupe d'Europe. Forcément, cela pourrait faire rêver le FC Sion. «Non, je suis assez réaliste, répond Didier Tholot. Ce que j'ai envie actuellement, c'est de prendre des points en championnat.»

Pour le faire face à Lausanne, l'entraîneur espère davantage de caractère de la part de ses protégés, «pour parvenir à faire tourner les choses dans notre sens». La prestation à Thoune – «sans doute la plus cohérente et aboutie à l'extérieur cette saison» – devrait permettre au FC Sion de commencer ce derby dans de bonnes conditions. «Mais Lausanne reste Lausanne, avec ses qualités individuelles sur synthétique. Il va falloir exploiter leurs lacunes», prévient Didier Tholot.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
12
11
28
2
FC Bâle
FC Bâle
12
7
22
3
FC St-Gall
FC St-Gall
11
12
21
4
Young Boys
Young Boys
12
-1
19
5
FC Sion
FC Sion
12
3
18
6
FC Lucerne
FC Lucerne
12
5
17
7
FC Lugano
FC Lugano
11
-1
16
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
12
4
15
9
Servette FC
Servette FC
12
-4
14
10
FC Zurich
FC Zurich
12
-7
13
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
12
-10
10
12
FC Winterthour
FC Winterthour
12
-19
6
Tour final
Tour de relégation
