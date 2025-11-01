Le FC Sion avait la mainmise sur le match, samedi à Thoune. Mais un penalty manqué et un duel perdu ont plombé les hommes de Didier Tholot, finalement battus 2-1.

Mauro Lustrinelli et Didier Tholot, deux entraîneurs qui se respectent. Photo: Pius Koller

Thomas Freiburghaus

Malgré une «prestation cohérente», dixit son coach Didier Tholot, le FC Sion est reparti de Thoune sans point. La faute à «des détails» et «des cadeaux», témoins de ce qui sépare les Sédunois du leader thounois.

La panenka manquée

Ces «détails», c’est d’abord le penalty galvaudé par Ali Kabacalman. À la demi-heure de jeu, le milieu de terrain du FC Sion avait l’occasion de donner deux longueurs d’avance aux siens, en maîtrise de leur sujet. Mais il a envoyé sa panenka au-dessus de la barre transversale du but thounois. «Rater un penalty, ça arrive. Ce qui me gène, c’est la manière. Si tu fais ce geste-là, tu dois la mettre au fond», commente Didier Tholot.

Au lieu de ça, le penalty manqué a remis les hommes de Mauro Lustrinelli dans la partie. «C’est un tournant du match. On a l’occasion du 2-0, qui doit mettre un coup sur la tête de l’adversaire. Mais au lieu de l'assommer, on lui redonne de l’énergie», explique Didier Tholot.

Dans les surfaces

Autre détail: le duel perdu par Jan Kronig face à Elmin Rastoder, qui débouche sur le deuxième but thounois. «On ne doit pas encaisser le deuxième», disait Didier Tholot. Jan Kronig, quant à lui, reconnaissait que son adversaire avait «bien joué le coup», tout en regrettant le résultat final.

«Ça me saoule de faire ces cadeaux-là, qui remettent l'adversaire en selle», peste Didier Tholot. Des «détails», dans les surfaces, qui témoignent bien de ce qui sépare aujourd'hui le FC Sion du leader thounois. «Le foot, c’est dans les deux surfaces. Offensivement, ils sont cliniques. Défensivement, ils laissent peu», détaille Numa Lavanchy.

Un bon résumé du pourquoi le FC Thoune est leader de Super League cette saison et vient de cueillir sa cinquième victoire de suite. Et du pourquoi le FC Sion peine à enchaîner malgré un contenu plus que correct.