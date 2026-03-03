La tribune Nord des supporters restera fermée à Genève samedi lors du match entre Servette et Zurich. Le club genevois a immédiatement réagi, dénonçant une injustice.

ATS Agence télégraphique suisse

Des engins pyrotechniques ont été allumés «de manière coordonnée et massive» lors du match contre Sion samedi dernier, «mettant en danger la sécurité des spectateurs et des acteurs du jeu», écrit mardi le Conseil d'Etat genevois. Et cela malgré les mesures prises à la suite de débordements et notamment d’utilisation d’engins pyrotechniques en gare de Lausanne le 15 février.

Pour les autorités genevoises, il s'agit d'"une violation des directives de sécurité, des conditions de l’autorisation de match et une défiance ouverte envers les autorités». Le canton a donc décidé d’activer des mesures de degré 3 dans le cadre du modèle en cascade «Progresso» relatif à la prévention des violences dans le sport.

Suite aux incidents de la mi-février à Lausanne, une mesure «Progresso» de niveau 2 avait été prise à l’encontre du SFC pour deux matchs. Il avait alors été explicitement précisé que toute réitération de l'usage de pyrotechnie ou de comportements violents entraînerait «des sanctions structurelles immédiates».

Les billets ne seront pas vendus dans d'autres secteurs

Outre la fermeture des secteurs de supporters, la police cantonale et le département des institutions et du numérique (DIN) ont décidé de l'arrêt immédiat et simultané de la vente des billets, pour éviter un déplacement des supporters vers les autres secteurs du stade. Ils interdisent aussi les actions des fans coordonnées dans et autour du stade.

Les autorités procéderont à une analyse minutieuse des images de vidéosurveillance afin d'identifier les personnes ayant allumé les fumigènes. Les mesures «Progresso» de niveau 2 (fouilles par palpation systématiques et vidéosurveillance renforcée) resteront par ailleurs en vigueur.

Citée dans le communiqué, la conseillère d'Etat en charge de la sécurité, Carole-Anne Kast, dénonce «l'obstination d'une minorité de supporters qui privilégie la confrontation à l'esprit sportif».

Le Servette FC est appelé à identifier les failles dans son dispositif de sécurité et à collaborer activement à l'identification des contrevenants. En cas de nouveaux débordements, le modèle en cascade prévoit, au niveau 4, des mesures allant jusqu'au match à huis clos. Au niveau individuel, toute infraction fera l’objet de poursuites et de sanctions appropriées, conclut le communiqué.

La réponse salée du Servette FC

Le club genevois a immédiatement réagi. «Cette situation n’est satisfaisante pour personne. Nous appelons les clubs, la ligue et les autorités à travailler ensemble afin de trouver des réponses communes à une problématique généralisée. Ce sujet dépasse largement les responsabilités d’un seul club et nous estimons que ces questions doivent être abordées dans un cadre plus large. Un processus de réflexion au niveau national est nécessaire. Le Servette FC souhaite y participer activement, aux côtés de toutes les parties prenantes, afin de construire des solutions durables, équilibrées et responsables pour le football suisse», se plaint le Servette FC, qui trouve injuste les décisions prises.

«Nous nous opposons clairement aux mesures collectives qui n’ont jamais démontré leur efficacité et qui punissent, aveuglément, des milliers de supporters pour les agissements d’une infime minorité. Ces sanctions sont arbitraires et inéquitables», écrit le SFC.