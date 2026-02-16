Le geste inconsidéré d'un supporter du Servette FC a provoqué de graves perturbations à la gare de Lausanne, lesquelles risquent de durer plusieurs jours. Un problème pour les voyageurs, mais aussi pour le mouvement ultra dans sa globalité, estime notre journaliste.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Voilà plusieurs années que je m’engage par mes écrits – et je vais continuer à le faire – pour que le dialogue ne soit pas rompu entre les ultras des différents clubs suisses et les autorités policières et politiques de ce pays. Cette position nuancée me vaut beaucoup d’inimitiés dans les sphères des gens qui portent des cravates, lesquels pensent que la solution passe par des coups de bâton sur la tronche des ultras, des billets nominatifs, des gaz lacrymogènes, voire des interdictions de déplacement. Je reste persuadé qu’ils ont tort.

Alors oui, ce lundi matin, j’étais fâché en me rendant à la gare de Lausanne pour assister à la conférence de presse tenue par les CFF «sur les lieux du crime» et écouter les spécialistes dire à quel point tout est de votre faute, à vous les ultras du foot, en l’occurrence ceux du Servette FC. C’est tellement pratique! Un incident et hop, tout le monde dans le même sac et au fond du lac. J’étais donc un peu agacé par leur discours toujours aussi directs et simplistes, qui vous traitent d’animaux, pour rester poli.

Mais pourtant ce n’est pas contre eux que je suis le plus furieux ce lundi. C’est contre toi, celui (ou celle, mais on va rester sur celui) qui a lancé (ou laissé tomber, c'est la même chose) ce pétard ou cet engin pyrotechnique et a fait griller tous ces câbles dimanche soir. Le trafic va être paralysé autour de la gare de Lausanne jusqu’à mardi, si tout va bien, et j’ai eu beau essayer de te trouver des circonstances atténuantes, je n’y arrive pas à l’heure où j’écris ces lignes.

Il n'y a qu'un seul fautif et c'est toi

Oui, d’accord, c’est pas de bol, normalement ces câbles sont enterrés, mais là, à cause des travaux à la gare de Lausanne, ils étaient simplement protégés par une coque qui visiblement s’enflamme très vite. D’accord. Si ces fils avaient été enterrés, il ne se serait rien passé. Si le train n’avait pas de fenêtres, tu n’aurais pas pu lancer ton machin. Si, si, si… Sauf que le problème, c’est que tu as lancé cet engin par la fenêtre du train. Et que le fautif, c’est toi. Et que tu aies laissé tomber l'engin par maladresse ou que tu l'aies projeté n'y change rien.

Et qui ce m’énerve au plus haut point, tu vois, c’est que par ton geste, par ta bêtise et ton inconscience, tu vas pénaliser non seulement des milliers de personnes qui voulaient aller bosser ou étudier lundi, mais aussi les 749 personnes qui étaient avec toi dans ce train, et tous les supporters de Suisse, même si tu ne te trouvais pas dans le wagon où étaient regroupés les supporter les plus «hardcore». Parce que ton geste, même s'il est isolé, aura des conséquences, figure-toi. Comme celui de cet autre fan du Servette FC qui avait lancé une torche dans la tribune familiale de Winterthour en avril 2024. Il avait été poussé à se dénoncer par d’autres ultras et a été condamné par la justice. Seras-tu incité à le faire, toi aussi, puisque les CFF vont déposer plainte? Ou vas-tu te dénoncer tout seul? Et qui va payer les dégâts, d’ailleurs?

Tout le monde dans le même sac et c'est triste

Depuis que le drame de Crans-Montana est arrivé, on a vu fleurir des comparaisons et des raccourcis que je juge très peu pertinents. Et tout ceci va ressortir après ton geste. Le président du FC Sion, Christian Constantin, a parlé voilà quelques semaines des engins pyrotechniques allumés par les supporters, réclamant leur interdiction, et j’étais en désaccord complet avec son discours, moi qui plaide pour une pyrotechnie maîtrisée dans les stades, un lieu à ciel ouvert. Ma position était déjà délicate à exprimer après la tragédie de Crans-Montana, mais je tenais bon. Mais en lançant ce pétard dans une gare, par la fenêtre d’un train, sans savoir où il allait atterrir, tu lui donnes raison. Comme à tous les gens qui ont suivi son discours. Donc oui, je t’en veux personnellement, sans même te connaître.

Je ne vais pas rentrer dans ce populisme que je déteste et je ne vais pas écrire que les supporters sont indéfendables. Je vais laisser le singulier. Tu es indéfendable. Mais à force que les incidents s’accumulent, personne ne pourra empêcher la population de penser qu’il faut rajouter ce «s» final, que ce sont «les ultras» qui sont coupables et que la solution est de vous taper dessus de toutes les manières possible, en supprimant les déplacements, en augmentant la répression, en imposant des sanctions collectives. Tout ce que toi et les ultras combattez, tu viens de l’alimenter.