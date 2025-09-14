Morgan Poaty: «A un moment, il faut bien avoir de l'orgueil»

Le Lausanne-Sport est dans le dur! Les héros européens ont concédé leur quatrième défaite consécutive en Super League ce dimanche sur le terrain de Grasshopper. Peter Zeidler et Morgan Poaty peinent à trouver des points positifs après cette rencontre très décevante.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Morgan Poaty soupire, après cette défaite mortifiante (3-1) au Letzigrund, où le Lausanne-Sport n'est jamais vraiment entré dans sa rencontre face à Grasshopper. «On ne fait pas le match qu'on aimerait faire, ça c'est sûr...», grince le latéral gauche du LS, lequel a vu, comme tout le monde, que son équipe a été loin du compte ce dimanche face aux Sauterelles.

En résumé et pour faire simple: le LS n'a pas bien défendu sur le coup de pied arrêté qui a permis à GC d'ouvrir la marque, le LS a de nouveau fini à dix après un carton rouge pour Souleymane N'Diaye à la 49e et le LS a été bien peu efficace offensivement, où le trio composé au coup d'envoi de Nathan Butler-Oyedeji, Alban Ajdini et Beyatt Lekoueiry ne mérite à coup sûr pas la moyenne. Et même plutôt une très mauvaise note.

«On se tire une balle dans le pied»

Le LS voulait (devait) cependant absolument marquer des points après cette trêve internationale et voulait mettre mettre la pression sur GC d'entrée, mais la réalité est que les Lausannois ont livré une première mi-temps assez pauvre (malgré deux occasions pour Olivier Custodio et Bryan Okoh). Si Lausanne avait ouvert la marque, l'affaire aurait pu être différente, c'est vrai mais les verbes au conditionnel n'apportent jamais de points.

«C'est sûr que la première période n'était pas satisfaisante, mais GC n'a pas été plus dangereux que ça. C'était un match pas terrible des deux côtés, avec deux équipes qui ne voulaient pas perdre. Et après, encore une fois, on se tire une balle dans le pied», explique Morgan Poaty, en référence au carton rouge infligé au jeune Souleymane N'Diaye peu après la pause.

La faute était bien réelle et l'arbitre Luca Cibelli a décidé de sortir le deuxième jaune de la partie pour l'international suisse M20, bien naïf sur le coup. La faute n'était pas très grave, et il s'agissait de la deuxième du match pour lui, mais l'expulsion n'est pas scandaleuse non plus, ce dont convenait d'ailleurs Peter Zeidler.

L'espoir a duré quatre minutes

«Ce n'était pas un bon match, il n'y avait pas de rythme. GC a fait la différence sur coup de pied arrêté pour ouvrir la marque et ils l'ont très bien fait», a analysé l'entraîneur du LS, lequel a opéré deux changements à la pause (entrées de Theo Bair et de Gabriel Sigua) pour faire tourner la partie. «On espérait enfin commencer à jouer en deuxième période, mais ce carton rouge a été le tournant de la partie et un autre match a commencé. A 2 et 3-0, c'était terminé, même si on a relevé la tête un peu à la fin», relevait encore Peter Zeidler.

Le LS est en effet revenu à dix minutes de la fin à 3-1 grâce à Muhannad Al-Saad, sur un centre parfait de Morgan Poaty est a même inscrit le 3-2, annulé pour hors-jeu. Le tout à dix contre onze, donc. S'agit-il là d'un motif de satisfaction, tout de même? Le latéral gauche ne cherche même pas à aller sur ce terrain. «Oui, bon... Après, on ne va pas non plus en prendre six ici. Il faut bien à un moment donné avoir de l'orgueil.» Peter Zeidler est d'accord avec son joueur. «On a bien fini le match. Mais ce sera difficile de trouver des choses positives aujourd'hui», assure l'Allemand, lequel a déjà le regard tourné vers le déplacement à Lugano mercredi.

Peter Zeidler: «La situation est sérieuse»

«On doit apprendre de cette défaite. Déjà, ce serait bien qu'on reste à onze jusqu'à la fin mercredi. En championnat, la situation est sérieuse. Oui, l'euphorie européenne est une réalité, tant mieux, mais on doit progresser, mieux jouer et surtout mieux jouer ensemble. La mentalité est bonne, pas ce que l'on montre», enchaîne-t-il.

Beyatt Lekoueiry a été particulièrement décevant ce dimanche à Zurich. L'international mauritanien est passé à côté de son match. Photo: Pius Koller

Morgan Poaty se réjouit lui que ce match au Tessin arrive aussi vite. «La chance qu'on a, c'est qu'on va pouvoir enchaîner mercredi déjà. La semaine aurait été hyper longue sinon. C'est vraiment bien de pouvoir jouer rapidement et de passer à autre chose parce qu'il va falloir commencer à vraiment faire des points. Mercredi, on verra un autre Lausanne-Sport, il n'y a pas le choix.»

Jamie Roche devrait être de retour mercredi, ouf

A priori, ce devrait être avec Jamie Roche, lequel était souffrant ce dimanche et n'est pas venu à Zurich. Le milieu de terrain suédois retrouvera sans doute sa place devant la défense, ce qui est forcément une bonne nouvelle tant il est irremplaçable dans ce Lausanne-Sport, ce que la prestation très décevante de ce dimanche a encore prouvé.