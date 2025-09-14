Le Lausanne-Sport n'a pas été bon, loin de là, ce dimanche au Letzigrund, s'inclinant 3-1 face à Grasshopper en étant une nouvelle fois réduit rapidement à dix. Seule consolation: même en infériorité numérique, Olivier Custodio et ses coéquipiers n'ont rien lâché.

Beyatt Lekoueiry et les Lausannois ne se sont pas sortis du piège tendu par les Sauterelles. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le Letzigrund paraît à chaque fois un peu plus vide à chaque match de Grasshopper, à force que la construction du nouveau stade zurichois s'éternise et soit sans cesse repoussée. Ce triste décor ne rend service à personne, ni au football suisse, ni bien sûr aux deux pensionnaires des lieux, le FCZ et GC. Ce dimanche après-midi, ce sont à peine plus de 4000 spectateurs qui ont assisté dans ce stade de 30'000 places à la victoire des Sauterelles, lesquelles laissent Lausanne scotché en bas du classement avec trois malheureux points en cinq matches.

Les Vaudois ont d'ailleurs livré une prestation inquiétante ce dimanche, sans l'excuse, ou l'explication, des voyages européens, puisque ce match suivait directement une trêve internationale. Ecrivons-le clairement: les hommes de Peter Zeidler ont livré une prestation insuffisante ce dimanche. Ils auraient pu ouvrir la marque à deux reprises en première période, c'est vrai, mais ils en ont montré globalement trop peu face à ce Grasshopper qui n'avait rien d'une terreur. Loin de là même...

Deux belles occasions pour le LS en première période

Privé de Jamie Roche, légèrement blessé, Peter Zeidler avait décidé de titulariser le jeune Souleymane N'Diaye devant la défense. Le duo d'attaque du 4-4-2 de l'Allemand était lui composé de Nathan Butler-Oyedeji et d'Alban Ajdini.

Le LS s'est créé les deux plus belles occasions de la première période grâce à Olivier Custodio (29e) et Bryan Okoh (37e) sur un coup-franc excenté du même Custodio, mais n'a pas su concrétiser ces deux belles possibilités. Et c'est au contraire Grasshopper qui a pris les devants, sur un coup de pied arrêté repris de la tête par Luke Plange (39e, 1-0) et cette ouverture du score amène plusieurs réflexions.

Personne au marquage, personne au poteau

La première: comment se peut-il que deux joueurs, à savoir Abdoulaye Diaby et Luke Plange se sont-ils retrouvés absolument libres de tout marquage, alors que le LS était en place défensivement sur cette balle arrêtée? Les deux hommes étaient tellement seuls qu'ils ont même failli se gêner... L'espace qu'ils avaient tous deux est tout simplement intolérable à ce niveau. Et deuxièmement: Karlo Letica regrettera sans doute de n'avoir placé personne à son poteau. En revoyant les images, le gardien croate remarquera à coup sûr qu'un défenseur sur la ligne aurait aisément dégagé ce ballon. Lausanne a été puni sur la seule occasion nette de GC en première période et ne peut s'en prendre qu'à lui-même.

Theo Bair entre à la pause

Peter Zeidler réagissait immédiatement pour renverser la situation en faisant entrer son nouvel attaquant, l'avant-centre canadien Theo Bair, lequel remplaçait le héros d'Istanbul Nathan Butler-Oyedeji, très discret ce dimanche au Letzigrund. Un changement poste pour poste, tandis que le Géorgien Gabriel Sigua entrait lui à mi-terrain, faisant reculer Brandon Soppy au poste de latéral droit. Kevin Mouanga allait lui s'asseoir sur le banc.

La deuxième période commençait cependant par un véritable coup dur pour le LS avec l'expulsion de Souleymane N'Diaye pour un deuxième carton jaune. Luca Cibelli ne montrait aucune pitié envers le jeune milieu défensif après une faute à mi-terrain et Lausanne se retrouvait à dix contre onze, avec un homme de moins. Mission impossible?

Karlo Letica concède un penalty

Pour tenter d'aller chercher l'égalisation, Peter Zeidler passait en 4-1-3-1, faisant entrer Enzo Kana-Biyik pour Alban Ajdini. Olivier Custodio prenait place devant la défense, derrière une ligne Kana-Biyik-Lekoueiry-Sigua. Theo Bair occupait lui la position d'avant-centre.

Les affaires du Lausanne-Sport ne faisaient cependant qu'empirer, avec un penalty concédé par Karlo Letica (quelle lenteur de Karim Sow sur l'action...) et transformé par Lee Young-Jun (68e, 2-0). GC inscrivait même le 3-0 par Jonathan Asp Jensen à la 74e.

Karlo Letica concède ici le penalty du 2-0. Quand rien ne va... Photo: keystone-sda.ch

La seule lueur pour les Lausannois en ce dimanche bien terne est venue de Muhannad Al Saad. Le Saoudien, entré en jeu six minutes plus tôt, plaçait sa tête au bon endroit sur un centre parfait de Morgan Poaty (76e, 3-1). Le même Al Saad inscrivait même un deuxième but, d'un lob assez subtil et bien exécuté, logiquement refusé pour hors-jeu (82e). Le (petit) mérite des Vaudois aura été de ne rien avoir lâché jusqu'au bout, mais il s'agit là d'une bien maigre consolation... Les fans du LS ne s'y sont pas trompés, eux qui ont demandé aux joueurs de «se réveiller» à la fin du match à l'heure de les saluer.

Le LS doit maintenant réagir, dès mercredi au Cornaredo face à un FC Lugano bien malade, puis dimanche en Coupe de Suisse face à Concordia Bâle.