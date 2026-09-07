La SFL suspend Fodé Sylla (FC Sion) et Olivier Custodio (Lausanne-Sport) pour un match chacun. Les deux joueurs ne pourront donc pas jouer avec leurs clubs lors de la 8e journée de Super League.

Nick Rohner

Lors du match opposant Sion à Thoune, le Sédunois Fodé Sylla a écopé d'un carton jaune après un quart d'heure de jeu. Avant même la pause, le milieu de terrain a reçu un second avertissement et a dû regagner les vestiaires prématurément. En raison de cette expulsion, Fodé Sylla est suspendu pour une rencontre et ne pourra pas accompagner les Valaisans samedi prochain lors de leur déplacement à Saint-Gall.

À Lausanne, Olivier Custodio est lui aussi suspendu pour un match. Le milieu de terrain a écopé, lors de la 7e journée face à Vaduz, de son quatrième carton jaune de la saison, ce qui entraîne automatiquement une suspension. Olivier Custodio manquera ainsi le match à domicile de dimanche prochain contre Servette, actuelle lanterne rouge du classement.