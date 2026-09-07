Lors du match opposant Sion à Thoune, le Sédunois Fodé Sylla a écopé d'un carton jaune après un quart d'heure de jeu. Avant même la pause, le milieu de terrain a reçu un second avertissement et a dû regagner les vestiaires prématurément. En raison de cette expulsion, Fodé Sylla est suspendu pour une rencontre et ne pourra pas accompagner les Valaisans samedi prochain lors de leur déplacement à Saint-Gall.
À Lausanne, Olivier Custodio est lui aussi suspendu pour un match. Le milieu de terrain a écopé, lors de la 7e journée face à Vaduz, de son quatrième carton jaune de la saison, ce qui entraîne automatiquement une suspension. Olivier Custodio manquera ainsi le match à domicile de dimanche prochain contre Servette, actuelle lanterne rouge du classement.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lugano
6
13
18
2
Young Boys
7
12
15
3
FC Sion
6
3
12
4
FC St-Gall
6
1
10
5
FC Bâle
7
0
10
6
FC Lucerne
7
-3
9
7
FC Thoune
6
-6
7
8
FC Zurich
7
-7
7
9
FC Vaduz
7
-1
6
10
FC Lausanne-Sport
7
-3
6
11
Grasshopper Club Zurich
6
-5
5
12
Servette FC
6
-4
4