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La SFL a tranché
Sion et Lausanne orphelins de Fodé Sylla et Olivier Custodio

La SFL suspend Fodé Sylla (FC Sion) et Olivier Custodio (Lausanne-Sport) pour un match chacun. Les deux joueurs ne pourront donc pas jouer avec leurs clubs lors de la 8e journée de Super League.
Publié: il y a 53 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 45 minutes
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Fodé Sylla a été expulsé après avoir reçu un deuxième carton jaune lors du match contre Thoune.
Photo: keystone-sda.ch
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Nick Rohner

Lors du match opposant Sion à Thoune, le Sédunois Fodé Sylla a écopé d'un carton jaune après un quart d'heure de jeu. Avant même la pause, le milieu de terrain a reçu un second avertissement et a dû regagner les vestiaires prématurément. En raison de cette expulsion, Fodé Sylla est suspendu pour une rencontre et ne pourra pas accompagner les Valaisans samedi prochain lors de leur déplacement à Saint-Gall.

À Lausanne, Olivier Custodio est lui aussi suspendu pour un match. Le milieu de terrain a écopé, lors de la 7e journée face à Vaduz, de son quatrième carton jaune de la saison, ce qui entraîne automatiquement une suspension. Olivier Custodio manquera ainsi le match à domicile de dimanche prochain contre Servette, actuelle lanterne rouge du classement.

Brack Super League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lugano
FC Lugano
6
13
18
2
Young Boys
Young Boys
7
12
15
3
FC Sion
FC Sion
6
3
12
4
FC St-Gall
FC St-Gall
6
1
10
5
FC Bâle
FC Bâle
7
0
10
6
FC Lucerne
FC Lucerne
7
-3
9
7
FC Thoune
FC Thoune
6
-6
7
8
FC Zurich
FC Zurich
7
-7
7
9
FC Vaduz
FC Vaduz
7
-1
6
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-3
6
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
6
-5
5
12
Servette FC
Servette FC
6
-4
4
Tour final
Tour de relégation
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