La grogne monte
À Zurich, une pétition vise le licenciement du directeur sportif

Des fans du FCZ mécontents ont lancé une pétition en ligne pour se débarrasser du directeur sportif Milos Malenovic. Le président Ancillo Canepa s'est exprimé à ce sujet.
Publié: 19:25 heures
Le directeur sportif du FCZ Milos Malenovic (à gauche) en discussion avec le président Ancillo Canepa.
Photo: keystone-sda.ch
Marco Mäder

Actuellement, une pétition en ligne fait le tour de la toile. L’objectif de cette récolte de signatures? Se débarrasser du directeur sportif, Milos Malenovic. «Il a prouvé à plusieurs reprises qu’il n’avait pas de ligne sportive claire, pas de concept à long terme et aucune qualité dans la construction de l’effectif», peut-on lire en ligne. «Nous demandons un nouveau départ sportif, avec un directeur doté de compétences, d’une vision et de l’ADN du FCZ.»

Plus de 4000 signatures virtuelles déjà

Entre-temps, le président du FCZ, Ancillo Canepa, a pris connaissance de la pétition et réagi. À sa grande stupeur, son nom figurait même parmi les signataires. Il a en effet reçu un e-mail de confirmation de la plateforme, le remerciant d’avoir signé la pétition. «Dans le cas présent, ma signature a été falsifiée, ce qui constitue une infraction pénale. Comment est-il possible qu’une pétition accepte des signatures falsifiées?»

Dans les faits, pour signer virtuellement la pétition, il suffit d’indiquer son nom, son code postal et son adresse e-mail. Il est donc tout à fait possible qu’un supporter du FCZ l’ait fait au nom du président. Le succès de cette pétition pourrait donc être tout relatif.

Quoi qu’il en soit, la situation sportive du FCZ préoccupe son président. «Je suis conscient que les résultats des derniers matches sont également considérés de manière très critique par les supporters. Je peux donc comprendre qu’une grande inquiétude se soit manifestée dans l’environnement du club.» Et de promettre: «Nous tirerons nos conclusions. Mais, actuellement, l’engagement du nouvel entraîneur en chef est une priorité absolue.»

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
12
11
28
2
FC Bâle
FC Bâle
12
7
22
3
FC St-Gall
FC St-Gall
11
12
21
4
Young Boys
Young Boys
12
-1
19
5
FC Sion
FC Sion
12
3
18
6
FC Lucerne
FC Lucerne
12
5
17
7
FC Lugano
FC Lugano
11
-1
16
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
12
4
15
9
Servette FC
Servette FC
12
-4
14
10
FC Zurich
FC Zurich
12
-7
13
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
12
-10
10
12
FC Winterthour
FC Winterthour
12
-19
6
Tour final
Tour de relégation
