Le footballeur professionnel zurichois Daniel Denoon (21 ans) évolue depuis cet été en Serie A (à Pise). En dehors du terrain, il doit répondre d'une fraude sur laquelle de nouveaux détails sont désormais connus.

Daniel Denoon sous le maillot du FCZ, la saison dernière. Photo: Pius Koller

Simon Strimer et Michael Sahli

C’est un épisode peu reluisant pour lequel Daniel Denoon (21 ans) devra répondre. Le ministère public a requis une peine de deux ans de prison avec sursis à l’encontre de ce footballeur professionnel zurichois, évoluant aujourd’hui à Pise en Serie A. Daniel Denoon aurait escroqué plusieurs dizaines de milliers de francs grâce à un stratagème frauduleux.

Selon l’acte d’accusation, consulté par Blick, Daniel Denoon a trompé le commerçant en ligne Galaxus pendant plusieurs mois en 2022 et 2023. À l’époque, le défenseur était encore un jeune joueur du FC Zurich. Daniel Denoon a été arrêté en février 2025 et remis en liberté le lendemain.

Il renvoyait les colis avec un contenu falsifié

Le stratagème de Daniel Denoon consistait à commander des téléphones portables, des écouteurs coûteux et d’autres marchandises à différentes adresses, puis à renvoyer les colis en les manipulant. À la place des objets de valeur, il plaçait des déchets ou d’autres matériaux, reproduisant approximativement le poids de la marchandise initiale.

Pendant le traitement des colis à la poste, Daniel Denoon contactait prématurément le commerçant pour réclamer le remboursement. Celui-ci vérifiait alors auprès de la Poste si le colis avait été déposé et si le poids correspondait à la marchandise envoyée. Peu après, l’argent lui était remboursé.

Daniel Denoon évolue depuis cet été en Serie A, à Pise. Photo: Getty Images

Daniel Denoon avait également manipulé certaines étiquettes et supprimé des codes-barres sur les colis de retour, rendant impossible, par la suite, le traçage de l’expéditeur lors du traitement du colis au contenu falsifié. Une autre méthode consistait à nier la réception du colis à l’adresse réelle et à exiger une nouvelle livraison.

D'autres délits

Selon l’acte d’accusation, le préjudice subi par Galaxus s’élève à plus de 70'000 francs. Le document mentionne également des infractions routières ultérieures, notamment un excès de vitesse de 56 km/h dans une zone 30 et une conduite sans titre de transport valable.

Le procès se tiendra sous une procédure simplifiée, Daniel Denoon reconnaissant majoritairement les faits reprochés, et la défense ainsi que le parquet ayant convenu d’une proposition de jugement. L’audience aura lieu le 18 novembre à Bülach (ZH). Interrogé par Blick, son avocat a refusé de s’exprimer davantage.