La déception de trop
Giorgio Contini licencié par YB après une nouvelle désillusion

Les Young Boys se séparent de leur entraîneur Giorgio Contini après des performances instables. Le club, à sept points du leader Thoune, cherche à redresser sa situation en championnat où il n'occupe que la cinquième place.
Publié: il y a 9 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 2 minutes
1/4
Giorgio Contini n'est plus l'entraîneur des Young Boys.
Photo: keystone-sda.ch
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_724.JPG
Tobias Wedermann et Stefan Meier

Une nouvelle performance décevante. Giorgio Contini (51 ans) est licencié son poste d'entraîneur des Young Boys. Selon les informations de Blick, le club bernois a décidé de mettre fin à son contrat après le match nul 3-3 obtenu jeudi soir chez GC.

La situation sportive ne s’améliore tout simplement pas pour les Bernois. En Super League, le prétendant au titre n’occupe que la cinquième place, à sept points du leader Thoune.

Un manque de stabilité

Les Young Boys pâtissent surtout d’un manque de stabilité. Lors des quatre derniers matches de championnat, ils n’ont enregistré que deux défaites, un nul et une victoire, dont une défaite particulièrement lourde 5-0 contre Lausanne. La séparation avec Giorgio Contini intervient de manière anticipée, alors que son contrat courait jusqu’à l’été 2027.

Les raisons du licenciement

Marcel Brülhart, président du conseil d’administration du YB, a expliqué: «La décision de nous séparer de Giorgio Contini est très difficile pour nous. Il s’est investi corps et âme pour le YB, avec une passion immense. Mais force est de constater que nous ne sommes plus à la hauteur des attentes depuis quelque temps et que nous n’avons pas réussi à stabiliser l’équipe cette saison. Nous tenons à remercier sincèrement Giorgio Contini pour son engagement exceptionnel et lui souhaitons le meilleur pour l’avenir.»

Marcel Brülhart a ajouté que la direction sportive et le conseil d’administration souhaitent assurer la continuité au poste d’entraîneur principal.

Christoph Spycher, directeur sportif du club, a précisé: «La saison dernière, Giorgio Contini et son staff ont réussi à sortir l’équipe d’une situation très difficile, la menant à la troisième place et à la qualification pour l’UEFA Europa League. Cependant, globalement, nous avons manqué de régularité dans nos performances. Après une progression encourageante, nous avons enchaîné les revers et subi de lourdes défaites. Par conséquent, après le match de jeudi à Zurich contre le GC, nous avons conclu que, compte tenu des circonstances, il n’était plus possible de croire à une amélioration durable.»

Christoph Spycher a souligné que Giorgio Contini a tout mis en œuvre pour remettre l’équipe sur les rails. «Nous le remercions pour son engagement et sa collaboration exceptionnels.»

De son côté, Giorgio Contini a déclaré: «Bien sûr, cette séparation est très difficile à accepter. Je suis convaincu que le YB peut atteindre ses objectifs ambitieux. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à exploiter pleinement le potentiel de l’équipe à chaque match. Je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui m’ont soutenu durant mon passage au YB. Même si les adieux sont très difficiles, je garderai un excellent souvenir de mon expérience au YB. Je souhaite à l’équipe, au staff technique, à mon successeur, à la direction sportive, au conseil d’administration, à la direction générale, à tous les employés et aux supporters du YB le meilleur pour l’avenir.»

Giorgio Contini avait repris le flambeau en décembre 2024, alors que le club traversait une période difficile, quittant son poste d’entraîneur assistant de l’équipe nationale pour stabiliser YB. Il avait réussi à redresser la situation et ramener le club dans le haut du tableau, mais les résultats récents n’ont pas suivi.

C'est déjà le quatrième entraîneur à quitter la Super League cette saison! Giorgio Contini met fin à sa cinquième étape dans l’élite suisse, après des passages à Vaduz, Saint-Gall, Lausanne et GC.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
11
10
25
2
FC St-Gall
FC St-Gall
11
12
21
3
FC Bâle
FC Bâle
11
7
21
4
FC Sion
FC Sion
11
4
18
5
Young Boys
Young Boys
11
-1
18
6
FC Lugano
FC Lugano
11
-1
16
7
FC Lucerne
FC Lucerne
11
-1
14
8
Servette FC
Servette FC
11
-2
14
9
FC Zurich
FC Zurich
11
-6
13
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
11
3
12
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
11
-4
10
12
FC Winterthour
FC Winterthour
11
-21
3
Tour final
Tour de relégation
