Les raisons du licenciement

Marcel Brülhart, président du conseil d’administration du YB, a expliqué: «La décision de nous séparer de Giorgio Contini est très difficile pour nous. Il s’est investi corps et âme pour le YB, avec une passion immense. Mais force est de constater que nous ne sommes plus à la hauteur des attentes depuis quelque temps et que nous n’avons pas réussi à stabiliser l’équipe cette saison. Nous tenons à remercier sincèrement Giorgio Contini pour son engagement exceptionnel et lui souhaitons le meilleur pour l’avenir.»

Marcel Brülhart a ajouté que la direction sportive et le conseil d’administration souhaitent assurer la continuité au poste d’entraîneur principal.

Christoph Spycher, directeur sportif du club, a précisé: «La saison dernière, Giorgio Contini et son staff ont réussi à sortir l’équipe d’une situation très difficile, la menant à la troisième place et à la qualification pour l’UEFA Europa League. Cependant, globalement, nous avons manqué de régularité dans nos performances. Après une progression encourageante, nous avons enchaîné les revers et subi de lourdes défaites. Par conséquent, après le match de jeudi à Zurich contre le GC, nous avons conclu que, compte tenu des circonstances, il n’était plus possible de croire à une amélioration durable.»

Christoph Spycher a souligné que Giorgio Contini a tout mis en œuvre pour remettre l’équipe sur les rails. «Nous le remercions pour son engagement et sa collaboration exceptionnels.»

De son côté, Giorgio Contini a déclaré: «Bien sûr, cette séparation est très difficile à accepter. Je suis convaincu que le YB peut atteindre ses objectifs ambitieux. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à exploiter pleinement le potentiel de l’équipe à chaque match. Je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui m’ont soutenu durant mon passage au YB. Même si les adieux sont très difficiles, je garderai un excellent souvenir de mon expérience au YB. Je souhaite à l’équipe, au staff technique, à mon successeur, à la direction sportive, au conseil d’administration, à la direction générale, à tous les employés et aux supporters du YB le meilleur pour l’avenir.»