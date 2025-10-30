DE
Lugano bat Lucerne
A neuf, Young Boys prend un point face à Grasshopper

La fin de la 11e journée de Super League a donné lieu à pas mal de buts. GC et YB se sont neutralisés 3-3, alors que Lugano a pris le meilleur sur Lucerne 2-0.
Publié: il y a 23 minutes
YB a terminé la rencontre à neuf
Au Letzigrund, Zurichois et Bernois se sont rendu coup pour coup. Menés 2-0 à la 25e, les joueurs de Giorgio Contini ont repris des couleurs grâce à Monteiro (27e) et Fassnacht (67e). Seulement les problèmes défensifs des Young Boys ne sont clairement pas réglés. A la 74e, les Bernois ont laissé le Danois Jonathan Asp se promener au milieu de sept (!) Jaune et Noir et brosser une balle hors de portée de Keller.

Les joueurs de la capitale ont en outre terminé cette rencontre à neuf à la suite de l'expulsion de Zoukrou à la 81e et de Janko à la 91e pour un deuxième carton jaune. Entre ces deux exclusions, YB est tout de même parvenu à égaliser sur un penalty de Bedia à la 89e. Contini prendra volontiers ce point vu les circonstances.

Au Tessin, Lugano a offert deux bijoux à ses fans. A la 52e, c'est Mahou qui a expédié une frappe lointaine du droit en pleine lucarne. Puis à la 63e, Cimignani, du gauche, s'est lui aussi essayé au nettoyage de toile d'araignée avec bonheur. Ce succès permet aux hommes de Croci-Torti de passer à la 6e place, juste devant Lucerne. Mais il n'y a que six points entre Sion, 4e, et Lausanne, 10e.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
11
10
25
2
FC St-Gall
FC St-Gall
11
12
21
3
FC Bâle
FC Bâle
11
7
21
4
FC Sion
FC Sion
11
4
18
5
Young Boys
Young Boys
11
-1
18
6
FC Lugano
FC Lugano
11
-1
16
7
FC Lucerne
FC Lucerne
11
-1
14
8
Servette FC
Servette FC
11
-2
14
9
FC Zurich
FC Zurich
11
-6
13
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
11
3
12
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
11
-4
10
12
FC Winterthour
FC Winterthour
11
-21
3
Tour final
Tour de relégation
Mentionné dans cet article
FC Lucerne
FC Lucerne
FC Lugano
FC Lugano
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
Young Boys
Young Boys
