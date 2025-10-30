DE
Deux victoires en quatre jours
Les Young Boys sauvent la peau du coach Giorgio Contini

La 11è journée du championnat 2025/26 de Super League se conclut jeudi, avec deux matches prévus dès 20h30. En visite à Zurich pour se frotter à GC, YB veut confirmer son regain de forme.
Les Young Boys ont (provisoirement ?) sauvé la peau de leur coach Giorgio Contini en enchaînant deux victoires en quatre jours, jeudi en Europa League face au Ludogorets Razgrad (3-2) et dimanche en championnat sur la pelouse du FC Zurich (3-2). Leurs problèmes défensifs subsistent.

Mais la lourde défaite du 5 octobre sur la pelouse de Lausanne (5-0) semble oubliée du côté d'YB. Grasshopper reste pour sa part justement sur un revers 5-0, samedi à St-Gall. Les Sauterelles ont besoin de points après les trois défaites subies dans leurs quatre dernières sorties.

Le deuxième match de la soirée opposera Lugano et Lucerne en terre tessinoise. Les «bianconeri» veulent reprendre leur marche en avant, après que Servette a interrompu dimanche leur série de trois victoires. Lucerne couche pour sa part sur trois nuls consécutifs, dont un peu glorieux samedi chez la lanterne rouge Winterthour.

