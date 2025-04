Après la déroute 5-0 contre Lucerne, l'entraîneur d'YB, Giorgio Contini, corrige ses propos tenus sous le coup de l'émotion et aborde les difficultés actuelles de l'équipe bernoise. Il reste optimiste malgré les problèmes offensifs et défensifs.

Christian Finkbeiner

Les déclarations énigmatiques de l'entraîneur Giorgio Contini (51 ans) après la défaite d'YB à Lucerne (5-0) ont fait sensation. Dans une interview avec Blick, à tête reposée, l'entraîneur d'YB a tenu à corriger ses propos au lendemain de cette débâcle historique. Il assure avoir mal choisi ses mots.

Comment vous sentez-vous, une nuit après le match?

Giorgio Contini: Bien, merci. Je récupère vite, dès que j'ai parlé à l'équipe.

Qu'avez-vous dit à vos joueurs?

J'ai dû aborder certaines choses, notamment le fait que nous ne sommes pas assez confiants dans ce genre de matches. Le fait d'avoir atteint le top 6 aurait plutôt dû avoir un effet positif que négatif, surtout en termes de pression.

Avez-vous une explication pour cette humiliation?

En ce moment, on a du mal à gérer les coups durs. Que ce soit une mauvaise période, une occasion manquée, un but encaissé ou une blessure comme celle de Loris Benito, tout nous déstabilise. La confiance s'effrite, et ça s’est vu à plusieurs reprises. On n’arrive pas encore à inverser la tendance. Mais attention, ce n’est pas un manque d’effort ou de volonté, contrairement à ce que certains médias ont pu dire.

Votre déclaration après le match, «si je disais ce que je sais, cela ferait la une des journaux pendant les quatre prochaines semaines», pourrait être interprétée comme le fait que beaucoup de choses ne vont pas chez YB.

Malheureusement, j'ai commis une erreur linguistique. J'aurais dû dire 'penser' au lieu de 'savoir'. Voici ce que j'aurais dû dire dans ce moment rempli de frustation: 'Si je disais ce que je pense...'

Les choses ne vont donc pas si mal pour YB, malgré la plus grosse défaite sans but marqué depuis 2014.

Non, même si ma déclaration a pu prêter à confusion. Je sais que l’équipe était très déçue après le match contre Yverdon. On avait une vraie opportunité de se rapprocher de la première place, et on partait favoris. Cette frustration ne nous a pas quittés, même si on est bien entrés dans le match contre Lucerne.

Mais il n'y a pas de problèmes personnels à Berne?

Non, au contraire, la relation avec le directeur sportif est très étroite et constructive. Et en interne, le groupe reste soudé. Je suis l’équipe de très près, et s’il y avait eu des tensions ou des dérives, je les aurais stoppées immédiatement. Mais ce n’est pas dans ma manière de faire d’exposer publiquement les joueurs ou de les pointer du doigt.

Mais vous êtes fâché contre Mohamed Ali Camara, non?

Avec sa suspension, il est suffisamment puni, la saison est pratiquement terminée pour lui. Il se fait du tort à lui-même en premier lieu, mais aussi à l'équipe. Un joueur avec son expérience ne doit pas être exclu trois fois en une saison, mais il le sait très bien.

On a le sentiment que YB perd pied dès que les éléments sont un peu contraires...

Non. C'est vrai, j'ai parfois eu ce sentiment, mais nous avons évolué. Car sinon, nous n'aurions pas gagné 1-0 à Genève, alors que nous n'étions pas bien dans le match. Mais nous nous sommes montrés solidaires et avons défendu notre avantage. Et lors du 1-1 contre Yverdon, nous sommes revenus au score pour la première fois en championnat, ce que nous avions réussi à faire uniquement en coupe contre le FC Zurich.

L'offensive n'est pas performante. A part Christian Fassnacht, personne ne marque.

Oui, nous avons un problème en ce moment, nous sommes extrêmement dépendants de Christian Fassnacht, il nous manque d'autres buteurs.

Voyez-vous une raison à cela?

Notre jeu doit être vertical et rapide vers l'avant. Avec les absences d'Ebrima Colley et de Joël Monteiro, il nous manque deux joueurs avec une vitesse supérieure à la moyenne. Même s'ils n'ont peut-être pas toujours été très efficaces, ils ont toujours fait en sorte que la défense adverse ait un problème et doive se concentrer sur eux.

Il y a aussi des problèmes dans la défense, Mohamed Ali Camara est suspendu pour six matches et Loris Benito est à nouveau blessé.

Nous sommes devenus plus stables défensivement - à l'exception du match contre Lucerne - parce que nous étions bien en place derrière et que nous n'avons pratiquement pas dû changer. Actuellement, avec Sandro Lauper et Tanguy Zoukrou, il ne nous reste que deux défenseurs centraux. Ce sera un défi, mais il ne sert à rien de se plaindre. Nous voulons tirer le meilleur parti de la situation.

Malgré la défaite à Lucerne, vous avez atteint l'objectif intermédiaire, la qualification pour le top 6. Quels sont les nouveaux objectifs ?

Nous voulons faire le maximum, mais il serait présomptueux de parler de titre de champion après un 0-5. Le FC Bâle est devant. La deuxième place est réaliste. Et si Bâle devait tout de même trébucher, nous voulons en profiter et nous rapprocher.

La Coupe devient-elle encore plus importante, pour au moins gagner un titre cette saison?

Un titre est toujours très important pour un club et la Coupe est un grand objectif pour nous, d'autant plus que le fait de la gagner apporte la qualification directe pour une phase de groupe européenne. Bienne en demi-finale est un match très spécial. Nous ne devons en aucun cas sous-estimer notre adversaire.