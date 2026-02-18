Le FC Thoune sera-t-il champion avant le tour final?

En neuf jours, le FC Thoune a creusé l’écart sur tous ses poursuivants. À ce rythme, le titre pourrait être mathématiquement assuré dès le début avril.

Simon Strimer

39 points restent à distribuer. Les Thounois comptent 12 longueurs d’avance sur leur premier poursuivant, Saint-Gall, à condition que les Brodeurs remportent ce mercredi leur match en retard à Winterthour. Pas besoin d’être un génie en calcul pour établir l’équation du titre: ce printemps, les Saint-Gallois doivent grapiller près d’un point par journée pour empêcher le sacre surprise des Bernois.

Mais les dernières journées le confirment: la dynamique va clairement dans l’autre sens. L’écart s’est récemment creusé en faveur de Thoune. L’avance sur les autres équipes du top 6 a nettement augmenté au fil des dernières journées.

La semaine anglaise déjà décisive?

À la pause hivernale, le FCSG restait au contact de Thoune. Mais l’écart de trois points a au moins quadruplé depuis — selon l’issue du match en retard de Saint-Gall.

Cela s’est particulièrement vérifié ces derniers jours. En raison d’une semaine anglaise, trois journées ont été disputées en un peu plus d'une semaine. Durant cette séquence, Thoune a pris quatre points à Saint-Gall, six à Lugano et cinq à Bâle, Sion et YB. Aucune équipe n’a pu suivre le rythme du promu. Cette semaine anglaise a-t-elle déjà scellé le championnat?

Lustrinelli réagit vivement à la notion de dynamique

On pourrait objecter que tout sourit actuellement au FC Thoune. Y compris la décision du corps arbitral dimanche d’expulser le défenseur sédunois Noé Sow alors que le score était de 1-0 entre Thoune et Sion, alors que le ballon semblait probablement sorti avant la faute. La fédération a ensuite publié les angles de caméra et expliqué qu’il n’était justement pas possible de prouver la sortie.

Cette dynamique favorable pourrait aussi s’inverser. «Mais depuis quand le ballon tourne-t-il pour nous? Depuis deux ans et demi?», rétorque, avec ironie, l’entraîneur de Thoune Mauro Lustrinelli à la question d’un journaliste.

Pour Saint-Gall et Lugano, c'est fait

La concurrence, en tout cas, se retire progressivement de la course au titre dans ses déclarations. L’entraîneur de Saint-Gall, Enrico Maassen, a ainsi affirmé: «Thoune joue avec une stabilité incroyable, de manière cohérente et claire, semaine après semaine. Il faut tirer son chapeau et je pense qu’ils ne peuvent que se battre eux-mêmes».

L’entraîneur de Lugano, Mattia Croci-Torti, a lui aussi félicité le promu pour son possible sacre, tout comme Jocelyn Gourvennec à Servette («La question n’est pas de savoir si, mais quand»), malgré un retard bien plus important.

Les poursuivants seraient-ils prêts en cas de faux pas?

Du côté de Bâle seulement, joueurs et entraîneur continuent d’affirmer: «C’est encore mathématiquement possible, alors attaquons Thoune». Sur le plan comptable, la situation est la suivante: si les Bernois continuent à prendre en moyenne un bon point par journée sur ses premiers poursuivants, le club serait déjà assuré du titre après la 32e journée, avec plus de 20 points d’avance. Ce serait avant même le début du tour final.

Il paraît toutefois peu probable que Thoune remporte tous ses matches jusqu’au début avril et que le championnat suisse soit ainsi scellé si tôt. Les huit victoires consécutives constituent déjà le record du club en Super League. Mais la concurrence serait-elle réellement prête à profiter d’un éventuel faux pas du leader?

Le FCSG doit d’abord faire le travail chez la lanterne rouge Winterthour. Une défaite de Saint-Gall face à cette équipe en difficulté (une seule victoire lors des cinq derniers duels) porterait le retard à 15 points. L’écart en faveur de Thoune se creuserait encore davantage.