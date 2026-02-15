Vaillant, le FC Sion s'incline lui aussi à Thoune

Le FC Sion s’est incliné à Thoune après un but évitable et deux expulsions (1-0). La première risque bien de faire parler en Valais.

Fort de son succès face à Bâle jeudi (2-0), le FC Sion se rendait à Thoune en confiance. Mais aussi sans trois joueurs importants: Jan Kronig, Kreshnik Hajrizi et Baltazar Costa, tous trois suspendus pour accumulation de cartons jaunes. Pour remplacer les deux premiers cités, et donc sa défense centrale, Didier Tholot optait pour Noé Sow et Maxime Dubosson, qui vivait sa première titularisation en Super League.

Un cran plus haut, c'est Lamine Diack qui était choisi. Le milieu de terrain sénégalais était, lui aussi, aligné d'entrée pour la première fois. Devant, le même trio que face à Bâle devait se charger de marquer: Ilyas Chouaref, Rilind Nivokazi et Théo Berdayes.

Bienvenue dans l'Oberland

De son côté, en grande confiance dans sa Stockhorn Arena où il restait sur trois victoires avec au minimum quatre buts inscrits, le FC Thoune, privé de son meilleur passeur Fabio Fehr, attaquait fort. Maxime Dubosson avait droit à un message de bienvenue signé Elmin Rastoder, sous forme de bodycheck. À la 9e, c'est Anthony Racioppi qui était averti, s'il le fallait, qu'il allait avoir du travail ce dimanche. Le portier genevois du FC Sion s'interposait devant Ethan Meichtry pour repousser l'échéance.

Après une combinaison sur corner, Marco Bürki tirait au-dessus malgré sa position favorable au point de penalty (19e). Puis, les Sédunois sortaient peu à peu de leur camp. Théo Berdayes voyait sa tête prendre le chemin des bras de Niklas Steffen (25e). Des centres intéressants, signés tour à tour par Nias Hefti et Numa Lavanchy, provoquaient un petit frisson dans la défense thounoise. Mais à leur retombée, toujours un joueur de Mauro Lustrinelli.

Nouvelle polémique arbitrale

Sion était ainsi mieux dans son match, mais était puni quelques minutes avant la pause d'un but un peu gag. Marco Bürki, côté gauche et pratiquement à mi-terrain, adressait un long centre que ni Noé Sow ni Nias Hefti ne parvenaient à dégager convenablement. Le ballon retombait sur Ali Kabacalman, qui se faisait surprendre par un Ethan Meichtry cette fois-ci vainqueur de son duel à distance avec Anthony Racioppi (43e).

Menés, les Valaisans revenaient très fort des vestiaires. Liam Chipperfield coupait un centre de Nias Hefti, mais sa frappe touchait l'extérieur du poteau de Niklas Steffen (47e). Les débats s'équilibraient ensuite jusqu'à une nouvelle parade d'Anthony Racioppi sur une frappe puissante de Valmir Matoshi (63e) et surtout l'expulsion de Noé Sow (68e). Si faute il y avait, le clan valaisan enrageait pour ce qu'il considère comme une erreur arbitrale, le ballon ayant visiblement franchi la ligne quelques mètres devant l'arbitre assistant et quelques secondes avant l'erreur du défenseur sédunois.

Dans la foulée, Didier Tholot procédait à ses premiers changements en faisant entrer en jeu Franck Surdez et Josias Lukembila, pour Liam Chipperfield et Rilind Nivokazi. Mais à dix contre onze, puis à neuf contre onze à la suite de l'expulsion de Lamine Diack (83e), les Sédunois passaient le reste de la rencontre à subir les assauts thounois sans que le score ne bouge. Prochain rendez-vous pour les Valaisans: dimanche prochain à Tourbillon, face à Young Boys.