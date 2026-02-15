«Ils ont besoin d'aller faire un contrôle chez l'ophtalmo»

Bastien Feller Journaliste Blick

La Stockhorn Arena a vécu une fin de match chaotique. Le FC Sion, à neuf, obtient un corner à la 97e. Mais Marijan Drmic, l'arbitre de la rencontre, décide de ne pas accorder aux Valaisans cette ultime opportunité de revenir à la marque. Thoune s'impose ainsi un but à zéro.

C'en est trop pour certains membres de l'effectif sédunois, Ali Kabacalman en tête, qui courent en direction de l'arbitre de la rencontre pour lui demander des comptes. Le capitaine reçoit un carton jaune, l'entraîneur assistant Benjamin Bertrand est lui expulsé. Plus que pour cet ultime coup de coin, les Valaisans en veulent au corps arbitral pour l'action qui mène à la première expulsion du jour, celle de Noé Sow, alors que le FC Sion se trouvait mené, mais bien dans son match.

Ballon dehors ou pas?

Selon eux, la balle était largement sorti quelques secondes avant qu'un ballon en profondeur ne mène à l'expulsion du défenseur central. «On m'a dit qu'à la VAR, ils ont clairement vu que la balle était encore dedans, mais je pense qu'ils ont besoin d'aller faire un contrôle chez l'ophtalmologue pour voir ce qui se passe vraiment, pour bien voir les lignes», réagit Barthélémy Constantin dans les travées du stade bernois.

Au milieu de l'entretien avec les médias présents, Christian Constantin surgit, téléphone à la main. Sur celui-ci, une image de la scène, qui montre que le ballon semble avoir franchi la ligne de touche. Puis le président du FC Sion s'en va. Son fils reprend: «Il n'y a rien à dire sur l’état d’esprit de l’équipe. Elle s’est battue. Après, il y a un élément qu’on ne peut pas contrôler. Et on a vu qu’aujourd’hui, une fois de plus, on est malheureusement pénalisés par des éléments extérieurs.»

«Il faut plus de transparence et de clarté»

En conférence de presse, son entraîneur Didier Tholot abonde dans le même sens. «J’ai vu les images et j’étais à un mètre de l'action. L’utilisation de la VAR doit être différente. C’est le début de l’action, donc cela change beaucoup de choses. On nous demande à nous joueurs et entraîneurs d’être pro. Je pense que cela devrait être pour les tripartite», peste le coach du FC Sion, en référence donc au corps arbitral, lequel n'est qu'en infime partie professionnel en Suisse.

En tant que club, que peut faire le FC Sion pour tenter de changer les choses? «J’ai essayé, mais ils se protègent. Ça ne sert à rien de vouloir essayer de faire des choses, car dès qu’on essaie, ça ne va pas. Ils veulent se couvrir. Au bout d’un moment, on voit qu’il y a un vrai problème, on voit qu’il y a eu plusieurs soucis. Je pense qu’il faudrait aller creuser aussi au sommet de l’arbitrage, pour voir ce qui se fait vraiment et comment ça se passe. Parce qu’il y a beaucoup de choses qui sont occultes de notre côté. On n’a pas toutes les informations. Il faut plus de transparence et plus de clarté.»

Réaction de l'ASF

Et d'ajouter: «Ce n’est peut-être pas une mauvaise idée de rendre les communications entre arbitres publiques, ou en tout cas accessibles aux clubs. Il y a des pays où ça se fait. Je pense qu'il y aurait beaucoup moins de soucis, qu’il y aurait moins d’échauffourées à la fin des matches, comme ça été le cas aujourd'hui».

De son côté, l'Association suisse de football, en charge des arbitres, réagit à la polémique quelques minutes après le coup de sifflet final: «À la 65e minute, le VAR a vérifié si le ballon avait quitté le terrain. Cependant, les images disponibles n'ont pas permis de déterminer si le ballon avait complètement franchi la ligne ou non. Pour éviter ce genre de situation, il faudrait disposer de caméras offrant une vue aérienne ou prolongant la ligne de touche. À notre connaissance, ce type de caméras n'existe pas dans d'autres pays ou ligues».