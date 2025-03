Chris Bedia adore marquer contre les clubs romands

Chris Bedia a déjà inscrit cinq buts depuis son retour en Super League. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Alors qu'il est en train de discuter avec Blick, Chris Bedia se fait interrompre dans les travées du Wankdorf. Pas par n'importe qui. Guillaume Hoarau en personne, l'ancien serial buteur de Young Boys et Paris. L'ex-attaquant réunionnais vient congratuler l'Ivoirien pour son doublé face au Lausanne-Sport:

- Félicitations!

- Merci beaucoup. Tu savais qu'on était né le même jour?

- Le 5 mars?

- Oui.

- Alors bon anniversaire!

- Merci, bon anniversaire à toi aussi.

- Donc tu es un poisson aussi?

- Exactement.

- C'est pour ça qu'il marque des buts.

Et sur ces paroles, Guillaume Hoarau s'éclipse. Il laisse la vedette à Chris Bedia après ses deux buts en fin de match face au LS. Grand artisan de la victoire bernoise (3-0), l'ex-attaquant de Servette a dignement fêté son anniversaire, avec trois jours de retard.

«Trois, ça aurait été parfait»

Pourtant, il n'a pas reçu un cadeau de la part de son entraîneur Giorgio Contini à l'occasion de la réception du club vaudois. Muet sur ses trois dernières sorties en Super League, Chris Bedia devait débuter la partie sur le banc. «Je n'étais pas surpris parce que le coach m'en a parlé la veille, à l'entraînement», détaille l'Ivoirien.

L'avant-centre d'YB a ressenti cette décision comme une punition, sans toutefois mal le prendre. «C'est normal, souligne-t-il. Selon moi, je dois marquer à tous les matches, et le plus possible. Je ne l'ai pas mal pris mais je me suis dit: 'Il va falloir mettre des buts sinon tu vas rester sur le banc'.»

Un message qu'il s'est fait passer à lui-même et qui a parfaitement fonctionné. «En rentrant, je me suis mis comme objectif de marquer. Un, c'était bien. Deux, c'était mieux. Trois, ça aurait été parfait mais je l'ai raté», rigole-t-il. Si le 2-0 était digne du renard des surfaces qu'il est, le dernier but de la soirée était quelque peu chanceux. Une frappe déviée est retombée directement dans son pied. «Mais il faut que je sois toujours prêt, sourit-il. C'était une bonne chose que j'étais attentif sur cette action.»

Au tour de Servette?

Ce samedi au Wankdorf, Chris Bedia a donc inscrit ses 4e et 5e buts depuis son retour en Suisse. Fait qui prête à sourire: ses buts ne sont tombés que contre des Romands. Yverdon (1), Sion (2) et maintenant Lausanne (2). «Avec mon passif, je ne les aime pas trop, rigole l'ex-attaquant genevois. Mais c'est surtout important pour nous de gagner des matches et prendre le plus de points possibles d'ici la fin de la saison. On a fait beaucoup de conneries et le coach nous a bien défoncés.»

Forcément, il y a encore un club romand que Chris Bedia n'a pas encore affronté depuis qu'il est revenu en Super League: Servette, son ancien club. L'affrontement aura lieu le 1er avril prochain, à la Praille. D'emblée, l'Ivoirien fait preuve d'un immense respect auprès du club grenat. «Je suis toujours en contact avec le staff, précise-t-il. J'avais été très bien accueilli et Servette m'a montré aux yeux de l'Europe. Je serai toujours respectueux.» Par contre, cela ne va pas l'empêcher, s'il en a l'occasion, de marquer contre ses anciennes couleurs. «C'est la loi du terrain», sourit-il. Les supporters genevois sont prévenus.