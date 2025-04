1/7 GC est profondément enlisé dans le marais de la relégation. Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Après l’amère défaite 0-1 face au concurrent direct Winterthour, toutes les sonnettes d’alarme devraient résonner à Niederhasli. Le Grasshopper Club est en effet en grave danger de relégation et sa situation n’a que peu évolué par rapport à l’année dernière – malgré l’arrivée de riches investisseurs étrangers. De quoi soulever de nombreuses questions, notamment chez l’une des figures les plus emblématiques du football suisse: Erich Vogel (86 ans).

«Ils pensent pouvoir construire lentement à GC. Mais ils n’ont aucune idée du club, vraiment aucune», a lancé l’ancien dirigeant zurichois, connu pour ses déclarations tranchantes, lors de l’émission Heimspiel sur Blue. Jusqu’à fin mars, Vogel était encore directeur sportif du secteur féminin du club. Il se souvient de ses premiers échanges avec les investisseurs américains:

«Je leur ai dit: ‘Si vous ne mettez pas tout de suite 50 millions pour renforcer intelligemment cette équipe, vous n’avez aucune chance’».

«Ce sont les salaires les plus bas de Suisse»

Au lieu de cela, c’est une politique d’austérité qui semble s’imposer, y compris au sein de la direction. «Je connais un peu les salaires des personnes qui dirigent le club – ce sont les plus bas de Suisse», déplore Vogel. Il critique vivement la stratégie des investisseurs, qui selon lui se contentent de combler les déficits structurels – comme l’année précédente. «Ce n’est pas comme ça qu’on fera avancer GC», tranche-t-il.

À ses yeux, les investisseurs américains ne resteront pas longtemps dans le giron du recordman suisse de titres de champion. «Ce sont des gens qui abandonnent rapidement. Pour eux, c’est un business», estime-t-il. Vogel ne croit pas non plus à un retour des anciens bailleurs de fonds:

«Beaucoup de gens ont perdu de l’argent, et ça se sait. Ils ne leur font plus confiance. Les gros investisseurs qui étaient autrefois à GC sont désormais chez les ZSC Lions».

Mais même en cas de retrait des Américains, Vogel ne croit pas à une disparition totale du club:

«Je peux tout à fait imaginer que des personnes issues de la jeune génération s’emparent des opportunités qu’offre encore le GC».