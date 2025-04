1/5 Celui qui ne remporte que deux victoires en 15 matches doit se remettre en question, déclare le président de Sion Christian Constantin, en parlant de lui-même et de son fils et directeur sportif Barthélémy. Photo: keystone-sda.ch

Alain Kunz

Il faut des points, contre Servette et Saint-Gall, avait déclaré le président de Sion Christian Constantin. Sinon, il devrait changer quelque chose. Il s'agissait bien sûr de remplacer son entraîneur Didier Tholot. Or, Sion n'a obtenu qu'un seul point lors de ces deux matches, contre Servette. Donc pas de points, au pluriel.

Le Français peut néanmoins rester. Christian Constantin justifie cela par la «doctrine Tramezzani»: «Lorsque nous étions sur le point de tomber en 2023, j'ai fait revenir Paolo Tramezzani. Il a alors perdu les trois derniers matches. Plus les deux rencontres de barrage. Et nous avons été relégués. On ne peut pas faire pire avec un pompier. Cela m'a servi de leçon. C'est pourquoi je m'accroche à Didier».

Seulement deux victoires en 2025 - un désastre

Mais le bilan de 2025 est terrible Sion étant dernier, loin derrière les autres. Avec six points de retard sur l'avant-dernier, Yverdon, qui est par ailleurs entraîné par un certain Paolo Tramezzani. «C'est un désastre! Le championnat a été mauvais, c'est indéniable. C'est pourquoi nous ne pouvons prétendre à rien d'autre qu'à une nouvelle lutte contre la relégation. Quand on ne remporte que deux victoires en quinze matches, on doit se remettre en question. Moi aussi, Barth aussi. Ce n'est pas toujours la faute des autres.»

Pour Didier Tholot, il s'agit maintenant de faire prendre conscience à l'équipe que seuls les points comptent désormais. «Et nous devons jouer beaucoup mieux que ces derniers temps. Nous devrions pouvoir remporter les deux victoires nécessaires pour ne pas finir à l'une des deux dernières places. D'autant plus que nous jouerons trois fois à domicile.»

Didier Tholot peut partir en camp s'il le souhaite

Sion a maintenant deux semaines pour se préparer à l'épreuve de force. C'est en général là que Christian Constantin fait habituellement quelque chose de spécial, comme un camp ou quelque chose de similaire. Cette année aussi? «J'ai dit à Didier qu'il devait réfléchir à ce dont il avait besoin. Que ce soit un camp de courte durée ou autre chose. Je mets à sa disposition tout ce dont il a besoin.»

Malgré le désastre du second tour, la confiance envers le coach français demeure intacte. La douceur de l’âge chez Christian Constantin — apparemment, ce ne sont pas juste des paroles.