Lausanne va-t-il profiter de l'euphorie qui l'entoure?

Le Lausanne-Sport va finir dans le top 6. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Après la tension, la délivrance. Durant quatre minutes – peut-être les plus longues de sa saison – le Lausanne-Sport a dû patienter, les yeux rivés sur téléphone et notifications. Après avoir battu sans accroc Lugano, les Vaudois étaient dans l'attente du résultat final entre Young Boys et Zurich. Lorsque la victoire bernoise a été validée, les joueurs ont couru devant leur kop, se prenant dans les bras et chantant avec les supporters.

Car l'un des objectifs de la saison était atteint, à savoir terminer dans le top 6 de Super League. Ludovic Magnin, l'entraîneur du LS, n'a pas hésité à prendre son président Vincent Steinmann dans les bras et à le soulever tandis que, après la fête avec les supporters, l'effectif lausannois s'est retrouvé dans le vestiaire pour célébrer avec quelques bières la qualification pour le Championship Group.

Sauf que, la saison n'est pas terminée. Lausanne a encore six, voire sept matches à jouer d'ici à la fin de la saison. Le nombre exact va dépendre du résultat de ce dimanche. Olivier Custodio et ses coéquipiers se rendent au Parc Saint-Jacques dans le cadre de la demi-finale de Coupe de Suisse pour y affronter Bâle. Une victoire et ils auront l'occasion de jouer une rencontre de plus, pour soulever le trophée le 1er juin à Berne.

Une question à se poser dans les prochains jours

Mais le LS n'y est pas encore. Ce lundi après la rencontre face aux Tessinois, le mot d'ordre était de profiter, comme l'a bien dit Vincent Steinmann après la rencontre. «Mais non, la saison n'est pas encore réussie. On a six matches et on a prouvé face à Lugano qu'on avait encore des ressources et qu'on peut aller loin. Ne nous refusons rien.»

Après la fête, il y a donc eu le retour au travail pour les Vaudois afin de préparer cette demi-finale face au FC Bâle, la meilleure équipe en Suisse à l'heure actuelle. Directement après le match, Ludovic Magnin ne savait pas encore s'il allait utiliser l'euphorie autour de son équipe pour préparer cette rencontre de Coupe et la fin de saison. «Je vais me poser cette question dans les prochains jours, souligne l'entraîneur. Il faut voir les joueurs à l'entraînement et sentir son vestiaire.»

«Le pas supplémentaire»

Évidemment, avec les émotions qu'il a vécues ce lundi face à Lugano, le technicien vaudois ne veut pas s'arrêter là. «J'espère qu'on va utiliser cette dynamique en vue de notre superbe match de dimanche, lâche Ludovic Magnin. Rentrer dans le top 6, c'est extraordinaire pour le club. Mais si on fait la finale de Coupe en plus, c'est le pas supplémentaire.»

Pour cela, il faudra être autant solide que face aux Tessinois. «Bâle a toujours eu de la difficulté face au LS et on ne va rien lâcher», martèle Ludovic Magnin. Les Rhénans sont prévenus.