Trois faits de jeu, trois décisions confirmées par l'ASF

L'Association suisse de football a validé les trois principales décisions arbitrales du week-end en Super League. Parmi elles, le carton rouge infligé à Tyron Owusu après intervention du VAR face au FC Sion.

Équipe des sports

Comme après chaque journée de championnat, l'Association suisse de football (ASF), en charge de l'arbitrage en Super League, propose un retour sur les décisions majeures prises lors des six matches disputés. Ce lundi, un focus était notamment consacré à l'expulsion de Tyron Owusu face au FC Sion, dimanche à Tourbillon (3-0).

Sans grande surprise, l'ASF donne raison à l'équipe VAR, qui avait appelé Lukas Fähndrich à revoir l'action en vue d'une expulsion du milieu de terrain du FC Lucerne, auteur d'une très vilaine faute sur Donat Rrudhani. «L’intervention du joueur lucernois met en danger l’intégrité physique de son adversaire. Le contact intervient au-dessus de la cheville, avec les crampons en avant et à haute intensité. Les critères d’une faute grossière sont réunis, ce qui justifie un carton rouge. L’intervention du VAR ainsi que la décision de remplacer le carton jaune par un carton rouge étaient correctes», explique l'instance.

Trois sur trois pour les arbitres!

Le penalty obtenu par Young Boys face à Thoune, après une faute de Nicolas Bürgy sur Samuel Essende, a également été revu par le département des arbitres d'élite de l'ASF. Là encore, la décision prise sur le terrain, ainsi que celle des arbitres VAR, est saluée. «L’arbitre signale un ceinturage avec les deux bras. En réalité, l’action décisive est une retenue avec le bras gauche. Son impact est toutefois suffisamment important pour provoquer la chute en arrière du joueur des Young Boys. La décision d’accorder un penalty ainsi que le carton jaune infligé au joueur de Thoune étaient corrects.»

Enfin, dernier cas, lui aussi approuvé: celui entre l'attaquant de Vaduz Juan Cabrera et le défenseur saint-gallois Joel Ruiz. «L’attaquant de Vaduz gagne le ballon de manière régulière. Il n’y a pas d’utilisation illicite des bras. Il n’y avait donc aucune raison de sanctionner cette action comme une faute. Accorder le but était tout aussi correct que la non-intervention du VAR.»