Sion a mis du temps, mais a assuré l'essentiel

Le FC Sion tient sa première victoire de la saison. Longtemps peu inspirés malgré une supériorité numérique presque immédiate, les Valaisans ont fini par faire plier Lucerne (3-0) avant leur déplacement européen en Arménie.

Bastien Feller Journaliste Blick

Malgré une supériorité numérique dès la deuxième minute de jeu et un but rapide, rien n'a été simple pour le FC Sion ce dimanche à Tourbillon (8200 spectateurs). La faute notamment à un manque cruel d'efficacité devant le portier adverse durant plus d'une heure, mais aussi, sans doute, à un manque de jus lié à la double charge imposée par les qualifications pour la Conference League.

Lâcher de l'énergie le jeudi et s'adapter le dimanche: voilà le nouvel apprentissage des Sédunois. Il leur faudra sans doute encore quelques semaines pour totalement s'acclimater à cette nouvelle vie. Battus dimanche dernier à Berne par Young Boys (4-2), Didier Tholot et ses joueurs lancent malgré tout leur championnat et c'est bien là sans doute l'essentiel pour le technicien français.

Début de match chaotique des Lucernois

La rencontre partait donc fort. Après 67 secondes de jeu, Tyron Owusu taclait dangereusement Donat Rrudhani à mi-terrain et voyait rouge après intervention de la VAR. L'ouverture du score tombait huit minutes plus tard, lorsque Winsley Boteli récupérait un ballon à 50 mètres du but adverse, avant de fixer puis de décaler Donat Rrudhani, qui profitait d'une grossière erreur de mains de Simon Simoni pour marquer.

On se disait alors les Sédunois bien partis pour vivre un après-midi tranquille, malgré la chaleur qui s'abattait sur le Valais (35 degrés au coup d'envoi). Mais il en était autrement et les Lucernois se procuraient alors deux situations pratiquement coup sur coup. Si, dans un premier temps, le ballon traînait dangereusement dans la défense de Didier Tholot (14e), Anthony Racioppi devait ensuite s'interposer sur une puissante frappe de Matteo Di Giusto (18e).

Sion peine à doubler la mise

Sion était prévenu qu'il lui faudrait un, voire deux buts, pour s'assurer une suite de rencontre plus agréable. Donat Rrudhani testait alors les gants du portier lucernois (21e et 30e). Entre-temps, Rilind Nivokazi manquait une énorme occasion à cinq mètres du but (30e). Tube de la saison 2025-2026, l'attaquant du FC Sion vit un début de saison plus compliqué. Que ce soit face au but ou dans le jeu en combinaison avec ses coéquipiers, comme à la 36e minute, lorsque le Kosovar gâchait une très belle occasion de contre en décalant très mal Ilyas Chouaref.

Sion revenait ensuite des vestiaires avec la ferme intention de se mettre à l'abri. Winsley Boteli obtenait en ce sens une occasion nette à cinq mètres du but, mais envoyait sa frappe en direction... de la ligne de touche (57e). Venait alors l'heure de jeu et les traditionnels changements de Didier Tholot. Le Bordelais faisait notamment entrer Josias Lukembila et Théo Berdayes. Le premier servait le second, déjà buteur jeudi face au BATE Borisov, qui se chargeait de donner un peu plus d'air au peuple valaisan (70e).

Lui aussi entré à l'heure de jeu, Franck Surdez décalait Josias Lukembila, qui inscrivait le troisième but et validait le succès sédunois (77e). Le score n'évoluait plus (grâce à un arrêt réflexe d'Anthony Racioppi, 86e) et Sion pouvait fêter son premier succès de la saison, qui plus est sans encaisser de but. De bon augure avant le déplacement de jeudi en Arménie pour y affronter le FC Noah en Conference League.