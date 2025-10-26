DE
FR

La Tuillière accueille Shaqiri
Lausanne face au défi bâlois, Servette reçoit Lugano

Lausanne reçoit Bâle et Servette affronte Lugano ce dimanche en Super League. Les deux matches débutent à 16h30. Young Boys accueille Zurich à 14h00, trois jours après sa victoire en Europa League contre Ludogorets.
Publié: il y a 22 minutes
Victorieux à Malte jeudi, Peter Zeidler et le LS enchaînent avec le FCB ce dimanche.
Photo: DOMENIC AQUILINA
ATS Agence télégraphique suisse

Lausanne accueille Bâle ce dimanche pour la 10e journée de Super League (16h30). À Genève, Servette tentera de renouer avec le succès face à un FC Lugano en pleine bourre (16h30).

Trois jours après leur déplacement à Malte et leur succès face aux Hamrun Spartans 1-0 en Conference League, les hommes de Peter Zeidler affrontent le FC Bâle, qui a lui connu un coup d'arrêt à Lyon jeudi en perdant 2-0. Les Rhénans restaient pourtant sur trois victoires convaincantes, notamment face au Vfb Stuttgart 2-0 lors de leur précédente rencontre d'Europa League.

Servette veut se relever

Au Stade de Genève, les Grenats peuvent relever la tête face à Lugano, eux qui restent sur deux défaites d'affilée en championnat face à Bâle et Thoune. En face, la troupe de Jocelyn Gourvennec aura des Tessinois vainqueurs de leurs trois derniers matches, et donc en pleine confiance.

La troisième rencontre de la journée (14h00) verra s'affronter YB, vainqueur de Ludogorets jeudi en Europa League, et le FC Zurich, qui s'est séparé de son entraîneur van der Gaag le même jour.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
10
7
22
2
FC St-Gall
FC St-Gall
10
13
21
3
FC Bâle
FC Bâle
9
9
18
4
FC Sion
FC Sion
10
3
15
5
FC Lucerne
FC Lucerne
10
1
14
6
Young Boys
Young Boys
9
-2
14
7
FC Lugano
FC Lugano
9
-2
13
8
FC Zurich
FC Zurich
9
-3
13
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
1
9
10
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
10
-4
9
11
Servette FC
Servette FC
9
-5
8
12
FC Winterthour
FC Winterthour
10
-18
3
Tour final
Tour de relégation
