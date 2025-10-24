En Challenge League, Aarau creuse l'écart sur Yverdon

Mauro Rodrigues, buteur face à Nyon, et ses coéquipiers d'YS ont fait match nul dans le duel vaudois. Dans le même temps, Aarau l'a emporté.
Tout va bien pour Aarau, en tête de Challenge League, coup d'arrêt pour Yverdon Sport. Dans un duel vaudois, le Stade Nyonnais et YS se sont séparés sur un nul 2-2 au terme d'une rencontre disputée.
Xamax victorieux
Les Nyonnais ont pris l'avantage dans ce match, avant que les hommes d'Adrian Ursea ne répliquent et prennent à leur tour les devants grâce à leur capitaine William Le Pogam. Nyon a finalement égalisé en fin de match (82e) par Badara Diomandé. Aarau compte désormais 7 points d'avance.
Neuchâtel Xamax FCS a remporté un succès précieux en battant Rapperswil-Jona 2-1 à la Maladière. Shkelqim Demhasaj a inscrit les deux réussites des Rouge et Noir, qui s'établissent ainsi solidement dans la première moitié du classement.
Challenge League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Aarau
11
15
30
2
Yverdon Sport FC
11
12
23
3
FC Vaduz
10
13
21
4
Neuchatel Xamax FCS
11
6
20
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
10
1
15
6
FC Stade Nyonnais
11
-3
12
7
FC Rapperswil-Jona
11
-6
10
8
Etoile Carouge FC
10
-5
8
9
FC Wil
11
-15
5
10
AC Bellinzone
10
-18
4
Accession
Barrage d'accession
Relégation