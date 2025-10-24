En Challenge League, Aarau creuse l'écart sur Yverdon

Publié: 24.10.2025 à il y a 47 minutes

Aarau continue de prendre ses aises en Challenge League. Le leader a remporté un dixième succès lors de la 11e journée, s'imposant 2-0 face à Wil. YS n'a, lui, pris qu'un point à Nyon.

Mauro Rodrigues, buteur face à Nyon, et ses coéquipiers d'YS ont fait match nul dans le duel vaudois. Dans le même temps, Aarau l'a emporté. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Tout va bien pour Aarau, en tête de Challenge League, coup d'arrêt pour Yverdon Sport. Dans un duel vaudois, le Stade Nyonnais et YS se sont séparés sur un nul 2-2 au terme d'une rencontre disputée.

Xamax victorieux

Les Nyonnais ont pris l'avantage dans ce match, avant que les hommes d'Adrian Ursea ne répliquent et prennent à leur tour les devants grâce à leur capitaine William Le Pogam. Nyon a finalement égalisé en fin de match (82e) par Badara Diomandé. Aarau compte désormais 7 points d'avance.

Neuchâtel Xamax FCS a remporté un succès précieux en battant Rapperswil-Jona 2-1 à la Maladière. Shkelqim Demhasaj a inscrit les deux réussites des Rouge et Noir, qui s'établissent ainsi solidement dans la première moitié du classement.