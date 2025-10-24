DE
2-2 entre Nyon et YS
En Challenge League, Aarau creuse l'écart sur Yverdon

Aarau continue de prendre ses aises en Challenge League. Le leader a remporté un dixième succès lors de la 11e journée, s'imposant 2-0 face à Wil. YS n'a, lui, pris qu'un point à Nyon.
Mauro Rodrigues, buteur face à Nyon, et ses coéquipiers d'YS ont fait match nul dans le duel vaudois. Dans le même temps, Aarau l'a emporté.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Tout va bien pour Aarau, en tête de Challenge League, coup d'arrêt pour Yverdon Sport. Dans un duel vaudois, le Stade Nyonnais et YS se sont séparés sur un nul 2-2 au terme d'une rencontre disputée. 

Xamax victorieux

Les Nyonnais ont pris l'avantage dans ce match, avant que les hommes d'Adrian Ursea ne répliquent et prennent à leur tour les devants grâce à leur capitaine William Le Pogam. Nyon a finalement égalisé en fin de match (82e) par Badara Diomandé. Aarau compte désormais 7 points d'avance. 

Neuchâtel Xamax FCS a remporté un succès précieux en battant Rapperswil-Jona 2-1 à la Maladière. Shkelqim Demhasaj a inscrit les deux réussites des Rouge et Noir, qui s'établissent ainsi solidement dans la première moitié du classement.

Challenge League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Aarau
FC Aarau
11
15
30
2
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
11
12
23
3
FC Vaduz
FC Vaduz
10
13
21
4
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
11
6
20
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
10
1
15
6
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
11
-3
12
7
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
11
-6
10
8
Etoile Carouge FC
Etoile Carouge FC
10
-5
8
9
FC Wil
FC Wil
11
-15
5
10
AC Bellinzone
AC Bellinzone
10
-18
4
Accession
Barrage d'accession
Relégation
