Face à Bâle, Sion veut tourner la page du fiasco en Coupe

Bastien Feller Journaliste Blick

Après avoir accueilli Lucerne samedi (0-0), le FC Sion reçoit Bâle ce jeudi à Tourbillon (20h30). Et ce trois jours avant de s'en aller dans l'Oberland bernois y affronter Thoune, le leader du championnat (14h). «Ce sont trois jours qui vont étalonner le fait qu’on puisse rivaliser avec ces équipes ou pas», lance Didier Tholot lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match de l'équipe sédunoise.

Une formation qui veut guérir. Et qui doit le faire. Non pas sur le plan du jeu, même si le technicien bordelais reconnaît que la partie de samedi n'était «pas bonne» sur ce plan-là, mais sur celui du mental. Les Valaisans ne se sont pas encore tout à fait remis de leur désillusion du Letzigrund lorsqu'ils ont pris la porte en Coupe de Suisse face à Grasshopper après avoir mené de deux buts (défaite 4-3 après prolongations).

Grasshopper hante les Sédunois

«Il faut qu’on élimine complètement ce souvenir. Contre Lucerne, il était encore présent. Il faut enclencher quelque chose de positif pour passer à autre chose», assure l'ancien attaquant, qui reconnaît qu'une certaine tension anime actuellement son groupe. «Elle est due à notre résultat contre GC. On est tous conscients qu’on a laissé passer une chance et cela engendre de la frustration chez tout le monde. Il faut avancer. Le foot n’est pas quelque chose de linéaire.»

Même son de cloche du côté de Liam Chipperfield. «C'était l'un de nos gros objectifs de la saison. On ne peut pas changer ce qui s'est passé, on doit aller de l’avant. On est cinquième du championnat, il faut continuer à se concentrer et finir du mieux possible.»

Un FC Bâle différent, mais pas guéri

Quoi de mieux donc que de recevoir le FC Bâle pour enclencher une spirale positive? Et qui plus est avec son équipe titulaire, Numa Lavanchy étant de retour de suspension. «Je retrouve un équilibre offensif et défensif. Cipriano a fait un bon match contre Lucerne. Mais les automatismes depuis le début de saison nous aident à faire des décalages devant et derrière. Nos latéraux sont nos deux rampes de lancement», explique Didier Tholot, qui pourra bientôt compter sur un nouveau renfort dans le couloir droit.

En revanche, il devra à nouveau se passer de Donat Rrudhani, qui devrait manquer les six prochaines semaines de compétition en raison d'une blessure à la cuisse contractée face à... Grasshopper. «Ce match ne sera pas facile, cela reste le FC Bâle, même s'ils ont gagné difficilement face à Zurich», assure le coach bordelais du FC Sion, qui a remarqué quelques petits changements dans le jeu bâlois depuis l'arrivée de Stephan Lichtsteiner.

«Il y a deux ou trois situations qui ne sont plus les mêmes et je ne vais pas les disséquer. Mais fondamentalement, il n’y a pas de changement. Quelques ajustements, un pressing un peu moins haut peut-être», fait-il remarquer, certain que son équipe, toujours invaincue en 2026, peut réussir un coup ce jeudi. Même si les Rhénans sont historiquement des adversaires compliqués pour les Sédunois (7 victoires en 73 matches de Super League). Le dernier succès valaisan remonte à septembre 2022, et avait eu lieu à Tourbillon.