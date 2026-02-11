DE
Une arrivée et un départ
Le FC Sion tient le remplaçant de Numa Lavanchy

Le FC Sion tient son renfort sur le flanc droit. Ryan Kessler est attendu en Valais pour finaliser son arrivée en provenance d’Aarau.
Bastien Feller

A la recherche d'un latéral droit pour suppléer Numa Lavanchy depuis le début du mercato, le FC Sion devrait prochainement annoncer le nom de Ryan Kessler. Le défenseur, actuellement sous contrat avec le FC Aarau jusqu'en juin prochain, se trouve ce mercredi en Valais pour régler les derniers détails de son contrat.

Après avoir dû bricoler son couloir droit face à Lucerne (0-0) samedi dernier en raison de la suspension de Numa Lavanchy, Didier Tholot voit arriver une alternative crédible au poste de latéral droit. Cette saison, Ryan Kessler, international suisse M20, a disputé 17 rencontres (13 titularisations) pour le coleader de Challenge League (trois passes décisives). Ce transfert s’inscrit dans la nouvelle politique du club sédunois, axée sur le recrutement de joueurs suisses.

Une arrivée, un départ

Côté départ, Théo Bouchlarhem serait sur le point de s'engager à Étoile Carouge, neuvième de Challenge League. L'ailier gauche a très peu été utilisé cette saison par Didier Tholot: quinze apparitions, mais seulement 297 minutes de jeu.

Le Français, qui souffre de la concurrence d'Ilyas Chouaref, Josias Lukembila ou encore Franck Surdez, est même resté sur le banc lors des quatre premières rencontres de 2026. Face à Lucerne samedi (0-0), il ne figurait même pas sur la feuille de match.

