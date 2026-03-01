Sion a dominé Servette sans trouver la faille samedi au stade de Genève (0-0). Solides derrière, les Valaisans continuent d’avancer et creusent l’écart au classement.

Bastien Feller Journaliste Blick

«Si c'était Thoune, c'était poteau rentrant», souriait, quelque peu jaune, Didier Tholot après le nul face au Servette FC ce samedi au stade de Genève (0-0). Dans les faits, son FC Sion a dominé la rencontre face à son rival genevois, sans toutefois parvenir à trouver la faille, malgré plusieurs belles opportunités.

Ilyas Chouaref d'un tir lointain et puissant a buté sur Joël Mall en première période (21e). Tout comme Rilind Nivokazi de volée (29e). Après le thé, Théo Berdayes manquait son face-à-face (47e) alors que Baltazar Costa voyait sa frappe heurter le poteau (86). Puis, Winsley Boteli envoyait sa tête au-dessus du filet (90e). Celui qu'il avait fait trembler dans les ultimes secondes de la dernière confrontation entre les deux équipes fin janvier (3-3).

Dixième blanchissage pour la défense sédunoise

Justement, avant de se rendre une deuxième fois cette année au stade de Genève, Didier Tholot faisait part de sa volonté de voir son équipe montrer davantage de maîtrise. «Je trouve qu'on a été meilleurs dans le jeu, qu'on a beaucoup moins souffert», se félicite le Bordelais, qui explique notamment cela par un changement tactique. «On a adapté les positions d'Ali Kabacalman et Baltazar. Ali a plus été sur Timothé Cognat, donc plus haut sur le côté gauche. Balta plus sur Ablie Jallow. Servette est un peu dépendant de ses joueurs sur ces deux positions au milieu et je trouve qu'on les a très bien canalisés.»

Tout comme leurs huit autres coéquipiers, Joël Mall étant logiquement mis à part. Selon les statistiques de la Suisse Football League, Servette n'a cadré qu'une seule frappe (huit hors cadre). Action sur laquelle Anthony Racioppi, qui a fêté un dixième match sans encaisser de but cette saison en Super League, n'a d'ailleurs pas tremblé (15e). Puis, quelques situations dans ses seize mètres, en deuxième période, sans qu'elles ne soient très dangereuses.

«Les matches ne sont pas faciles à gagner»

«Je pense qu'on finit mieux le match qu'eux. Quand on vient à Servette, on vient souvent pour ne pas perdre. Là, on a cherché vraiment à gagner. Je trouve que c'est bien dans la mentalité. C'est bien dans le jeu. Maintenant, on va continuer, on prend des points», se réjouit Didier Tholot, à qui la défaite de Lucerne à Thoune, plus tôt samedi, n'a pas manqué.

De quoi repousser la septième place à huit points, à six journées du terme de la saison régulière. «On prend un point à l'extérieur. On vient de battre Bâle et Young Boys à la maison. Quand on voit que Saint-Gall a été accroché jusqu'à la 94e minute par Winterthur... Les matches ne sont pas faciles à gagner. Et quand on prend des points, on avance.»