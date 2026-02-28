Genevois et Sédunois n'ont pas su se départager lors du derby du Rhône (0-0). Un match sans but et un onzième nul pour les deux clubs cette saison.

Thomas Freiburghaus

Et de 11! Avant cette partie, Servette et Sion étaient les deux équipes de Super League à compter le plus de matches nuls cette saison (10, donc). Ce derby du Rhône n'a pas su aller à l'encontre de la tendance et a permis d'amener leur total à onze nuls en 2025-26.

Le FC Sion confisque le ballon

En première mi-temps, le FC Sion a pris le jeu à son compte (60% de possession). Les hommes de Didier Tholot ont commencé le match sereins, posant leur jeu et confisquant le ballon aux Servettiens. Ce sont pourtant les locaux qui se sont procurés la première occasion de la partie, à la 15e. Sur un centre flottant de la recrue hivernale Junior Kadile – titularisée pour la première fois – Miroslav Stevanovic a pu reprendre le cuir de la tête. Une première tentative repoussée par Anthony Racioppi, gardien genevois du FC Sion.

Ce sont ensuite les Valaisans qui ont pu inquiéter Joël Mall, par deux fois. D’abord à la 21e, sur une frappe lointaine d’Ilyas Chouaref, le gardien servettien a repoussé droit devant lui. Heureusement pour son équipe, Rilind Nivokazi a manqué sa reprise. Puis, moins de dix minutes plus tard, le buteur kosovar réussissait sa reprise de volée, de toute beauté, reprenant un bonbon de l’extérieur du pied d’Ilyas Chouaref depuis le côté gauche de l’attaque. Mais Joël Mall réalisait une non moins jolie parade pour garder le score à 0-0.

Le nul des habitués

Au retour des vestiaires, le FC Sion aurait bien pu ouvrir la marque. À la 47e, sur une relance risquée de Joël Mall, Lamine Fomba s'est retrouvé bien seul – bien qu'entouré de trois adversaires – devant sa surface de réparation. Une perte de balle plus tard et Théo Berdayes butait de justesse le gardien servettien. L'ailier valaisan remettait ça cinq minutes plus tard. Mais cette fois, son enroulée du pied gauche s'envolait au-dessus du but grenat. Le FC Sion continuait d'être dominateur face à son rival genevois.

Pourtant, le Servette FC aurait pu surprendre les Valaisans à la 55e. Si Ablie Jallow avait pu reprendre un bon centre de volée. Ou que Miroslav Stevanovic était parvenu à cadrer sa frappe croisée du droit, dans la foulée.

Le FC Sion a poussé en fin de partie, mais ni Josias Lukembila (83e), ni Nias Hefti (88e) n'ont su cadrer. Mais l'occasion la plus dangereuse du match est tombée à la 86e, quand Baltazar Costa aurait pu refroidir tout le stade de Genève. Sur un dégagement manqué de David Douline, le milieu de terrain sédunois a pris sa chance de loin. Son tir, presque parfait, s'est écrasé sur le poteau genevois.

À la 90e, c'est Winsley Boteli qui aurait pu rééditer son coup du dernier derby. Mais l'attaquant sédunois n'a su cadrer sa reprise de la tête. Match nul 0-0, donc, entre deux habitués du résultat.