Le FC Sion peut-il déjà perdre Winsley Boteli?

Auteur de cinq buts en six matches, Winsley Boteli suscite déjà de nombreux intérêts. De quoi craindre un départ cet été? Au FC Sion comme dans son entourage, la réponse est claire.

Bastien Feller Journaliste Blick

La saison 2026-2027 n'est vieille que de quelques rencontres, mais elles ont permis à Winsley Boteli de changer de dimension. «L’année passée, c’était un buteur. On veut qu’il devienne un attaquant confirmé, avec plus de palettes dans son jeu», commente Didier Tholot, qui a fait passer le Genevois du statut de joker de luxe à celui de titulaire indiscutable. «Oui, je sens que j'ai passé un palier», confirmait l'attaquant après la victoire en fin de match du FC Sion face à Vaduz dimanche (3-2). «Mais ce n'est pas encore fini, il y a encore beaucoup de boulot.»

Le montant déboursé par le club sédunois pour transformer son prêt en transfert définitif a sans doute aussi poussé le Bordelais à revoir ses plans et à installer une attaque à deux. Son numéro 13 le lui rend bien, lui qui a déjà inscrit cinq buts et délivré deux passes décisives en six matches cette saison. De quoi forcément soulever une interrogation légitime: Winsley Boteli, sous contrat jusqu'en 2030, sera-t-il toujours valaisan à la fermeture du mercato?

«L’idée est de partir par la grande porte»

«Je n'ai pas peur de le perdre cet été», lance Barthélémy Constantin, directeur sportif du club sédunois, certain de conserver son attaquant. «L'objectif pour lui, son club et son entourage n'est pas de partir. Il doit maintenant confirmer ce qu'il a montré l'année dernière. C'est l'attente qu'on a avec lui.»

Les intérêts existent pourtant et le club sédunois pourrait déjà rentrer dans ses frais et même dégager un bénéfice important sur l'opération Winsley Boteli. «J'ai huit clubs qui m'ont appelé pour lui, qui sont prêts à le faire venir cet été pour un montant important», confirme à Blick son agent Christopher Mandiangu. Son discours est le même que celui du dirigeant sédunois. «L’idée est de partir par la grande porte. Mais on ne sait jamais, si une grosse offre ou le club de ses rêves vient demain... Aujourd’hui, on a la vision de continuer à jouer, à grandir à Sion», confirme-t-il, content de voir que les bonnes décisions pour l'avenir de son joueur ont été prises jusqu'à présent.

Dépassera-t-il Matheus Cunha?

«L'été dernier, on avait Anderlecht ou encore Bruges qui étaient intéressés. Mais on a choisi Sion car ils croyaient en lui comme 2e attaquant. Cet été, on avait des intérêts de clubs du top 5, de clubs importants, mais on a préféré faire confiance au projet sportif et aujourd'hui cela nous donne raison», se réjouit Christopher Mandiangu, reconnaissant envers le FC Sion.

Dans quelques mois, c'est sans doute le club sédunois qui dira merci. Le futur départ du Genevois devrait en effet lui rapporter gros, peut-être plus que les 15 millions d'euros touchés lors de la vente du Brésilien Matheus Cunha à Leipzig en 2018. Questionné sur une éventuelle peur de perdre son attaquant cet été, Didier Tholot a réagi en ce sens. «La crainte, je ne l'ai pas. Parce que je sais que si ça venait à se faire, le club serait vraiment gagnant», sourit celui qui prédit à Winsley Boteli une grande carrière. Sous certaines conditions, bien sûr.

«Il y a des joueurs qui sentent les coups et lui, il les sent vraiment. Donc il fait partie des joueurs qui, s'ils ne se perdent pas en route, s'ils font les efforts nécessaires pour travailler pour l'équipe, peuvent faire une très grande carrière.»