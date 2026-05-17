Le Wankdorf au centre des espoirs européens du FC Sion

Deux scénarios peuvent encore envoyer le FC Sion en Coupe d’Europe. Les Valaisans devront soit gagner au Wankdorf dimanche sans succès de Lugano dans le même temps, soit voir Saint-Gall remporter la Coupe le 24 mai... au Wankdorf.

Bastien Feller Journaliste Blick

Jeudi face à Lugano (2-2), Sion a manqué l'opportunité de monter sur le podium de Super League. Les Sédunois n’étaient même qu'à quelques secondes de faire un grand pas vers la Coupe d'Europe. Mais Antonios Papadopoulos est passé par là et a permis aux Tessinois de rentrer du Valais avec un point.

Didier Tholot et ses joueurs, assurés au minimum de la quatrième place, se rendront à Berne en espérant un miracle pour terminer troisièmes et ainsi être qualifiés directement pour la Conference League. Pour que ce scénario se réalise, il leur faut s'imposer face à Young Boys et que Lugano ne gagne pas dans le même temps à domicile face à Bâle. Difficile à imaginer, tant le FCB se montre en dessous de tout en ce moment. Mais pas impossible non plus.

«On va à Berne sans pression»

Quoi qu'il en soit, les Sédunois comptent se rendre au Wankdorf pour s'y imposer. «On va à Berne sans pression parce qu’on sait qu’on n’a rien à perdre», lance Jan Kronig, rejoint par son entraîneur Didier Tholot, qui estime toutefois que Lugano s'imposera pour la dernière rencontre de son histoire au Cornaredo. «Je ne pense pas que Lugano va laisser passer cette chance chez lui», commence-t-il, promettant que son équipe sera prête à profiter d'un éventuel faux pas des Tessinois. «On va jouer notre petite chance à fond.»

Un deuxième scénario enverrait aussi le FC Sion en Coupe d'Europe. Cette fois-ci, les Sédunois ne fouleraient pas la pelouse synthétique du stade de la capitale, mais seraient de fervents supporters du FC Saint-Gall face au Stade Lausanne-Ouchy. En cas de victoire des Brodeurs, qui partiront favoris, la quatrième place de Super League deviendrait effectivement qualificative pour le deuxième tour qualificatif de Conference League. «Ça fait longtemps que je le dis, on sera les premiers supporters de Saint-Gall», rappelle Didier Tholot, avant tout heureux, et fier, de voir ce que le FC Sion a encore à jouer en cette fin de saison.

«Il y a six mois, on aurait signé des deux mains pour être là. On n’a pas notre destin entre nos mains, mais on a fait en sorte d’être là où on est. C’est une grande performance d’avoir Bâle et YB derrière», sourit le Français. D'une manière ou d'une autre, le Wankdorf pourrait une nouvelle fois marquer l'histoire du FC Sion.