Ali Kabacalman: «Jouer que 5 minutes, ça ne suffit pas»

Le FC Sion s'est incliné face à Bâle à Tourbillon (0-1), incapable de retrouver le niveau affiché en début de saison. Entre manque de rythme et erreurs techniques, les Valaisans reconnaissent avoir manqué leur entame et de constance sur 90 minutes.

«Jouer que 5 minutes, ça ne suffit pas.» Le constat est sans détour et est celui d'Ali Kabacalman, forcément déçu, mais aussi lucide, après la défaite du FC Sion face à Bâle ce samedi à Tourbillon (0-1). «Il faut qu'on soit plus constant sur tout le match», pestait-il encore, estimant que les Valaisans ont fait un «non-match».

Plus qu’un simple manque de constance, les Sédunois sont apparus loin de leur standard du début de saison, qui les avait vus aller battre Zurich chez lui (2-3), exploser Lugano (4-0) devant son public et prendre un point sur la pelouse de Young Boys (0-0). Les imprécisions techniques et les ballons perdus ont en effet été légion. En raison d'un trop important manque de rythme? Il faut dire que cela faisait trois semaines qu'ils n'avaient plus disputé de match de haut niveau, sans manquer de respect à Ajoie-Monterri, rencontré au premier tour de la Coupe de Suisse le 15 août (0-2).

«Quand tu rates les 30 premières minutes du match...»

Le camp valaisan ne veut cependant pas prendre cela comme excuse. «Ouais, ce n'est pas facile... On a tout fait pour éviter que ça nous arrive. Lors des 20-30 premières minutes du match, on a eu de la peine à entrer dans la rencontre par rapport à une équipe qui joue tous les trois jours», reconnaît Didier Tholot, lequel n'a pas du tout aimé le visage de son équipe en première période.

«Quand tu rates les 30 premières minutes du match, c'est compliqué. On n'était pas là, on n'a pas eu de possession, on n'a pas été assez agressif», énumère le Bordelais, qui estime encore que l'ouverture du score des Bâlois dès la 15e a fait plus que mal à son équipe. «Face à une équipe du niveau européen, c'est dur de revenir. Notre entame nous met en difficulté pour le reste de la partie.»

Mini-stage de préparation en Russie

Place maintenant à la pause internationale avant de retrouver la Super League le 14 septembre à Winterthour (14h). Un break bienvenu en temps normal, mais qui dans le cas des Sédunois pourrait aggraver encore un peu plus leur manque de rythme. «Cette semaine est pour tout le monde. C’est comme ça. On ne va pas commencer à réfléchir à ça», tempère Didier Tholot, avant d'en remettre une couche sur les manquements de son équipe face au FCB. «On avait quand même largement les moyens d’être plus performant. Dans les replis défensifs, au niveau de la qualité technique, qui ne découle pas forcément de la question du rythme. On a eu du mal à aller de l’avant.»

Durant cette nouvelle semaine sans match officiel, le FC Sion se rendra une nouvelle fois en Russie, de mardi à dimanche. L'occasion de se frotter à nouveau au Zénith Saint-Pétersbourg le 6 septembre. Cela toujours avec le sentiment que son début de saison est réussi, malgré l'échec face à Bâle. «On est dans le juste, même s'il y a encore quelques corrections à faire», conclut Numa Lavanchy.