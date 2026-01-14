Sion entame 2026 avec un statut à assumer

Pour la reprise de la Super League, le FC Sion retrouve Tourbillon face à Winterthour ce mercredi. Sixièmes avec une rencontre en moins, les Valaisans entendent bien lancer 2026 sur une note positive.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le FC Sion retrouve – déjà – le chemin de Tourbillon ce mercredi, avec la venue en Valais de Winterthour (20h30). Une rencontre initialement prévue à la mi-décembre, mais qui avait été repoussée en raison de plusieurs malades dans les rangs zurichois. Les Valaisans entament donc fort l'année 2026 avec une semaine à deux matches puisqu'ils se rendront à Bâle dimanche.

Mais aussi avec une position favorable au classement. Les Sédunois sont en effet classés sixièmes à la reprise, avec un match en moins. Ils se trouvent donc dans les temps de passage pour atteindre l'objectif de cette saison. Une victoire face à Winterthour pourrait même permettre à Didier Tholot et à ses joueurs de dépasser Young Boys pour grapiller un rang. «On est dans la peau du chassé et pas du chasseur comme l’année dernière», image le coach valaisan.

Sion loin des ennuis du camp hivernal précédent

Pas question toutefois pour le Bordelais d'utiliser l'argument du classement pour motiver ses troupes. «Il faut bien commencer l’année, sur une note positive, chez nous. Notre victoire à Zurich, lors du premier match de la saison (ndlr: victoire 3-2 après avoir été mené 2-0), a été fédérateur et j’aimerais que ce soit pareil ce mercredi. Si tu joues au loto sportif, la cote est très belle pour Winterthour. Il y a quand même 17 points d'écart entre les deux équipes. Ça veut dire qu'il y a une différence de niveau. Maintenant, on sait que cette équipe va jouer pour sa survie. À nous de jouer simple et de façon cohérente. Il faudra batailler jusqu’au bout pour gagner», appuie Didier Tholot, lequel est satisfait de ce qu'il a vu lors de la pause hivernale.

«On a bien travaillé. Le groupe a été réactif et très sérieux durant le stage et les deux matches (ndlr: victoires face à Zulte Waregem 3-2 et l'Olympique de Béja 6-1). Pas d’excuse pour mal commencer face à Winterthour», annonce le technicien français, heureux de ne pas avoir eu à revivre les soucis du stage hivernal 2025. «On avait fait un camp considéré, en étant gentil, comme très mauvais. On avait eu pas mal de malades, du mouvement dans l’effectif avec notamment le départ de Joël Schmied et des arrivées tardives. Cette année, le camp s’est très bien passé, l'équipe n’a pas bougé. On a eu quelques grippés mais sans que ce soit important. On arrive dans de bonnes conditions pour aborder ce match contre Winterthour.»

«On est contents de reprendre rapidement»

En se rendant en Afrique du Nord, le FC Sion a pu éviter la vague de grand froid qui a touché la Suisse, et plus largement l'Europe, en ce début d'année. Depuis, les températures sont remontées et le manteau neigeux a pratiquement disparu des plaines valaisannes. Les terrains du centre d'entraînement de Riddes sont malgré tout impraticables, car recouverts ici et là de gouilles. «Depuis notre retour, on s’entraîne sur synthétique et finalement il ne fait pas si froid que ça. On est partis la bonne semaine, les terrains sont un peu moins gelés maintenant. La transition n’est pas si difficile.»

«On se sent physiquement bien. La pause n'a pas été trop longue et on était déjà pratiquement prêts physiquement dès la reprise. On a eu deux semaines pour reprendre le ballon, retrouver les sensations. C'était une préparation spéciale, on l’a tous vécue différemment et on est contents de reprendre rapidement», commente Numa Lavanchy. Tous les signaux semblent donc être au vert pour les Valaisans.