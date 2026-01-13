Elu «MVP» de l'automne par la rédaction football de Blick, Anthony Racioppi a accepté de répondre à quelques question à l'aube de la reprise et de la réception de Winterthour mercredi à Tourbillon (20h30).

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Brillant en fin de tour, après avoir été très solide depuis son arrivée cet été, Anthony Racioppi a été choisi par Blick comme «MVP» du FC Sion cet automne. Le Genevois de 27 ans, qui s’est engagé jusqu’en 2029 avec le club valaisan après une expérience ratée à Hull City et à Cologne, a complètement relancé sa carrière et a été l’un des grands contributeurs de la belle première partie de saison du club valaisan, dans le top 6 et encore engagé en Coupe de Suisse. Alors que les Valaisans passent quelques jours en Tunisie pour bien préparer ce printemps de tous les espoirs, le portier genevois a accepté de répondre à quelques questions avant de prendre l’avion du retour.

Anthony, comment se passe ce stage hivernal?

Très bien, tout est parfait. Même si ce n’est pas la chaleur absolue, ça fait du bien de changer un peu. On se prépare bien, tout va bien.

Blick t’a élu «MVP» de l’automne. Toi, sincèrement, tu aurais voté pour qui?

J’ai lu ce que vous avez écrit. Vous avez également mis en avant Ali Kabacalman, Rilind Nivokazi et Nias Hefti. Sincèrement, je suis assez d’accord avec vous. J’aurais voté pour un des trois, je pense.

Quand tu signes à Sion, après cette année très compliquée pour toi, tu t’imaginais que ça irait aussi vite pour retrouver un bon niveau ?

Déjà, je vais répondre en disant que si j’ai choisi de venir à Sion, c’est parce que c’est le projet où j’ai senti le plus de confiance. Et à ce stade de ma carrière, c’est de ça dont j’avais le plus besoin. Un projet où j’allais pouvoir jouer, où on comptait sur moi. Donc c’est là-dessus que j’ai été le plus attentif et Sion était le club qui m’a transmis le plus de confiance. J’en viens donc à la réponse à ta question: je savais que je n’avais pas perdu mes qualités. Il me fallait un bon endroit pour les exprimer. Je l’ai trouvé ici. Et puis, j’étais content de revenir en Suisse.

Vraiment?

Oui. De nouveau, après cette année à l’étranger, j’avais envie de retrouver des repères, un championnat que je connais. Je ne suis pas loin de Genève, je peux rentrer quand on a deux jours de congé, c’est l’idéal. Oui, Sion était le bon environnement pour moi. J’en étais convaincu en signant et là, je peux dire que j’ai fait le bon choix.

As-tu le sentiment d’avoir progressé depuis ce premier match à Zurich ?

Oui. C’est logique, il fallait que j’enchaîne les matches. Comme je t’ai dit, j’étais conscient de mes qualités, mais j’avais aussi une appréhension, ce qui est logique à mon avis. J’avais besoin de jouer chaque week-end pour élever mon niveau. Là, je suis content.

Tu n’es pas hermétique à ce qu’on dit de toi, comme tout être humain. Ces six mois, c’est aussi une revanche par rapport aux critiques ou à ceux qui ont pu douter de toi?

Plutôt une fierté. Mais pas par rapport aux gens qui critiquent, plus pour les gens qui croient en moi, ma famille, mes amis, mon équipe. J’aime bien rentrer après un bon match et voir que j’ai assuré, c’est un bon sentiment. Pour eux même plus que pour moi.

Sur le plan de la confiance, tu as pris de l’envergure. Mais techniquement aussi ?

Oui, je pense. Mais c’est un peu lié… Je bosse très bien avec Massimo Colomba, notre entraîneur des gardiens, et avec Francesco Ruberto. On forme une bonne équipe, on s’entraide. Cela fait sept ou huit mois qu’on est ensemble quasiment tous les jours, je peux dire que je me sens bien avec eux.