Le drame de Crans-Montana continue de marquer le sport suisse. Mercredi soir à Tourbillon, le FC Sion profitera de la réception de Winterthour pour rendre un hommage collectif à la jeunesse endeuillée.

Le football suisse s’associe une nouvelle fois au deuil qui frappe Crans-Montana. Après la journée d’hommage national organisée vendredi dernier, le FC Sion a décidé de donner une portée symbolique particulière à sa rencontre de Super League face à Winterthour, programmée ce mercredi au Stade de Tourbillon.

Le club valaisan, en lien avec l’Association suisse de football et la Swiss Football League, entend exprimer sa solidarité envers les jeunes victimes du drame survenu dans la station haut-valaisanne pour son retour aux affaires, cette semaine. Un hommage collectif est prévu avant le coup d’envoi.

Pour marquer cette volonté d’ouverture, l’entrée sera gratuite pour tous les jeunes jusqu’à 25 ans en tribune Blatten. Une mesure destinée à permettre à une génération directement touchée par les événements de se retrouver dans un lieu de communion sportive, au-delà du simple cadre du match. Les billets pourront être retirés directement au stade, le jour de la rencontre.

Employée du club décédée

Le moment central de la soirée interviendra à 20h25, lors de l’entrée des équipes sur la pelouse. Christian Constantin nous avait déjà dévoilé les premiers contours de cet hommage: «Il durera trois ou quatre minutes. Le père d’une des victimes, qui travaillait chez moi, déposera une gerbe avec la mère d’une personne blessée. Une musique d’Ennio Morricone accompagnera la cérémonie et les noms de toutes les victimes décédées s’afficheront sur l’écran du stade.»

Un temps de recueillement est prévu. Christian Constantin a essayé de faire participer les Valaisans Justin Murisier et Camille Rast ainsi que le cador Marco Odermatt. «J’irai les chercher en hélicoptère à Wengen la veille et je les ramènerai soit après la cérémonie, soit tôt le lendemain matin, planfiait-il pour convaincre les athlètes préparant les épreuves du Lauberhorn. Théoriquement, ils peuvent s’entraîner directement après le petit-déjeuner, puis je les emmène au départ de la course.»

Trois autres membres de Swiss-Ski ayant un programme moins chargé cette semaine seront associés à la commémoration: Daniel Yule, Tanguy Nef et Marc Rochat.

Une lampe symbolique

Les spectateurs seront également invités à prendre part à ce moment de mémoire. À l’entrée des joueurs, ils pourront allumer la lampe de leur téléphone portable et la maintenir jusqu’à la fin de la minute de silence. Un geste symbolique, pensé sans flamme pour des raisons de sécurité, mais chargé de sens.

À Tourbillon, le ballon rond passera ainsi brièvement au second plan. Le temps d’un silence et de quelques lumières levées, c’est toute une communauté sportive qui tentera d’exprimer son soutien face à une tragédie qui a profondément marqué le Valais et bien au-delà.