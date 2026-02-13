«Il y avait l’opportunité de faire le break et on l’a fait»

Bastien Feller Journaliste Blick

Le FC Sion a vécu une soirée parfaite, ou presque, face à Bâle ce jeudi (2-0). Deux buts inscrits sur coups de pied arrêtés, chose rare cette saison pour les Valaisans, un clean sheet, le neuvième d'Anthony Racioppi, et un huitième match de rang sans défaite à Tourbillon (cinq victoires). Mais aussi et surtout trois points qui creusent l'écart avec le Lausanne-Sport, septième et sèchement battu à Thoune dans le même temps (5-1), à neuf journées de la scission du championnat en deux groupes.

«Avec les résultats de mardi et de mercredi, il y avait l’opportunité de faire le break et on l’a bien fait. Il y a maintenant un delta avec Lausanne et on se rapproche de Bâle et Lugano», salue Didier Tholot après la rencontre, soulignant au passage une nouvelle fois les progrès de son équipe en un an.

Première victoire face à Bâle depuis 2022

«On a fait un gros match. On a été sérieux, appliqués et pleins de vie. Je pense que la victoire est logique. Nous parvenons à faire le break dans de tels matches, cela prouve notre progression», appuie le Bordelais, qui espère que cette victoire permettra de supprimer le lourd souvenir du match de Coupe face à Grasshopper mardi dernier (4-3). «Ça faisait un moment qu’on ne gagnait pas et il nous fallait une victoire. Je ne vais pas dire pour passer à autre chose, parce que ce match sera toujours là, je pense. Mais au moins, on peut maintenant parler d’autre chose et aller de l’avant», se réjouit de son côté Numa Lavanchy, auteur, comme ses coéquipiers, d'un très bon match.

«Ça faisait un moment qu’on ne gagnait pas contre Bâle aussi. On est passés à chaque fois proches. Je pense qu’aujourd’hui on fait un match plein, donc ça fait plaisir», sourit le latéral sédunois qui a vécu une soirée finalement assez tranquille défensivement. Seul Xherdan Shaqiri a fait passer une frisson dans les tribunes de Tourbillon sur coup franc (45e+2). «On n’a pas eu de grosses situations contre nous. On a coupé les lignes vers Shaqiri. Le plan a bien été respecté», analyse encore Didier Tholot, qui ne manque pas de saluer la fin de match parfaitement négociée par son équipe. «On a été plus matures en fin de match. On a su faire des fautes utiles, garder le ballon quand il le fallait.»

«On n'a rien à perdre»

Seules ombres au tableau des Sédunois ce jeudi soir: les cartons jaunes reçus par Jan Kronig, Kreshnik Hajrizi, les deux défenseurs centraux titulaires, et Baltazar Costa, qui les priveront du déplacement de dimanche à Thoune (14h). «Je leur avais dit de ne pas tous le prendre en même temps, visiblement ils n’ont pas compris, rigole Numa Lavanchy. C’est dommage parce que je pense que le jaune de Jan est très sévère. On va jouer avec onze joueurs, on a les qualités et l’effectif pour le faire. On va aller à Thoune en confiance, pour les battre parce que je pense que c’est une équipe prenable.»

Premier impacté par ces cartons, Didier Tholot relativise, lui aussi, la mauvaise nouvelle. «Cela montre qu’ils ne se gèrent pas sur le terrain, qu’ils sont dans le combat. Cela ne sera pas facile, mais on s’adaptera. Et quelque part, vu la cadence de Thoune, on n’a rien à perdre.»