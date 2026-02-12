Sion réalise un gros coup face au FC Bâle

Touché par l’élimination en Coupe, Christian Constantin a haussé le ton en début de semaine. Son message a été suivi d’effet avec la réaction immédiate de son FC Sion face à Bâle (2-0).

Bastien Feller Journaliste Blick

Christian Constantin s'est adressé à son équipe en début de semaine à la suite de l'élimination frustrante de son FC Sion de la Coupe de Suisse face à Grasshopper (4-3 après prolongations). Et après avoir réalisé un match décevant face à Lucerne samedi (0-0), les Sédunois se sont offert le scalp du FC Bâle ce jeudi. Difficile de mesurer l'effet du discours du président, mais force est de constater que réaction il y a eu. Les Sédunois ont en effet montré un tout autre visage que face aux Lucernois cinq jours plus tôt.

De quoi stopper une série de quatre matches nuls consécutifs en championnat. Et réaliser un gros coup au classement en repoussant le Lausanne-Sport, septième et largement battu à Thoune dans le même temps (5-1), à huit points.

Match animé dès la première minute

Le début de match voyait deux équipes se rendre coup pour coup, sans toutefois réellement parvenir à se montrer très dangereuses pour le portier adverse. Théo Berdayes, titularisé pour la troisième fois consécutive, manquait de peu le cadre dès la deuxième minute. Léo Leroy écrasait trop sa frappe en réponse à cette première tentative (4e). Théo Berdayes manquait une énorme possibilité d'ouvrir le score à la 21e.

Puis, le rythme redescendait, les joueurs reprenaient leur souffle, avant que le dernier quart d'heure de la première période ne reparte fort. Théo Berdayes, encore lui, ne profitait pas d'un cadeau de Xherdan Shaqiri (32e). En face, Marin Soticek manquait de transformer une mésentente entre Kreshnik Hajrizi et Anthony Racioppi en but (40e). Et dans la foulée, c'était Ilyas Chouaref qui ouvrait la marque d'une frappe imparable pour Marwin Hitz (41e). Le dernier mot revenait toutefois à Xherdan Shaqiri, qui obligeait le portier valaisan à la parade (45e+2).

Sion double rapidement son avantage

Sion retournait ainsi au vestiaire avec un avantage logique et mérité face à des Bâlois en difficulté sous la pluie de Tourbillon. Ces derniers devaient d'ailleurs revenir de la pause sans leur magicien Xherdan Shaqiri, sans doute blessé au mollet. L'ancien international suisse, discret en première période, voyait ainsi depuis les tribunes ou la télévision son équipe encaisser rapidement un deuxième but signé Jan Kronig. Le défenseur central, monté sur un corner, profitait d'un ballon repoussé par Marwin Hitz pour doubler la mise (54e).

Les Sédunois, devant 6300 spectateurs, maîtrisaient la suite de la rencontre et manquaient de tripler la mise. Notamment par Ilyas Chouaref, Rilind Nivokazi, désormais muet depuis huit matches et sorti visiblement très frustré à la 75e, ou encore Théo Berdayes et Benjamin Kololli. En face, les Bâlois ne réagissaient pas et concédaient leur premier revers face aux Valaisans depuis 2022.

Seules ombres au tableau des Sédunois ce jeudi soir: les cartons jaunes reçus par Jan Kronig, Kreshnik Hajrizi, les deux défenseurs centraux titulaires, et Baltazar Costa, qui les priveront du déplacement de dimanche à Thoune.