29 ans après, Didier Tholot a enfin un successeur

Le FC Sion a brisé 29 ans de disette à Bâle en s'imposant (0-2) ce dimanche. Portés par un plan parfait, les Valaisans ont étouffé leur adversaire.

Bastien Feller Journaliste Blick

29 ans et 42 tentatives plus tard, le FC Sion s'est à nouveau imposé à Bâle (0-2). «Quand j'ai dit aux joueurs que je suis le dernier à avoir marqué ici lors d'une victoire, ils ont rigolé. Ils m'ont regardé un peu bizarrement. Ils se sont dit: le vieux a marqué», se marre Didier Tholot dans les travées du Parc Saint-Jacques, quelques minutes après le succès sédunois.

Une victoire, grâce aux buts de Rilind Nivokazi et de Josias Lukembila, qui ne souffre d'aucune discussion tant les Valaisans ont dominé leur sujet. Si le seul moment d'absence a conduit à un penalty à un quart d'heure de la fin, Anthony Racioppi s'est transformé en sauveur. «On a ce qu'on était venus chercher», se réjouit le coach bordelais, lequel a forcément apprécié la prestation de son équipe. «On a pratiquement coupé toutes leurs passes. On a été très bons. On a un peu de réussite sur certains moments, ce qui fait partie du football. Mais après, quand on avait le ballon, je trouve que son utilisation était bonne», estime Didier Tholot, qui en a enfin fini des remarques sur l'attente d'un succès sédunois à Bâle. «Sur les deux dernières saisons, on met fin à deux séries négatives. On gagne à Berne et on gagne à Bâle. Ça veut dire qu’on progresse», note-t-il.

Un match facile?

De la tribune, une certaine impression de facilité se dégageait même de ce FC Sion qui compte désormais trois blanchissages consécutifs (4-0 à GC, 3-0 face au LS et donc 2-0 contre Bâle). «Ce n'était pas facile, non. Aucun match ne l'est», contre Numa Lavanchy. «Je peux vous dire que des kilomètres, on en a fait. Et on en a fait dans le vide. Je reprends encore une fois les deux premières minutes. Quand tu ne touches pas un ballon durant deux minutes, c’est long. Donc non, ce n’était absolument pas facile», précise le latéral, qui préfère le mot «abouti».

«Oui, je préfère. On a vu qu’on était très sereins et on ne leur a pas laissé grand-chose. Quand on vient ici à Bâle, je me rappelle qu'à l’époque, si on perdait 2-0, c’est qu’on avait fait un bon match. Ce n’est pas pour rien qu’aujourd’hui on est la meilleure défense et qu’on a des résultats», ajoute l'auteur de la passe décisive sur le deuxième but sédunois.

Le film a eu son effet

Présent lui en tribune durant la rencontre, puis sur la pelouse derrière ses joueurs qui célébraient avec les supporters ayant entrepris le déplacement, Christian Constantin devait se dire qu'il avait réussi son coup. Le président valaisan avait tenté un dernier électrochoc mercredi à Martigny. L'objectif de la réunion? Rappeler à l'équipe que la défaite était interdite. Et tenter de lui donner un petit surplus de motivation aussi. Comment? En projetant le film de la finale de Coupe de Suisse 2015, remportée au Parc Saint-Jacques face au FC Bâle.

«Cela m'a donné les frisson de voir ça», lâche Jan Kronig, qui assure que cela n'a pas ajouté de pression sur les joueurs. Bien au contraire. «Cela nous a rendu ambitieux», assure le défenseur central, rejoint par Numa Lavanchy, lequel en a vus des réunions à la Porte d'Octodure. «Je n’ai jamais ressenti une pression particulière de la part du président quand il nous convoquait, parce que ça a toujours été fait de manière assez bienveillante, pour tenter de tirer le meilleur de chacun.»

Les deux défenseurs, comme leurs coéquipiers, veulent maintenant écrire le scénario de leur film. Et ils espèrent qu'il sera aussi beau.