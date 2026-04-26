Le FC Sion donne la leçon à Bâle sur son terrain

Le FC Sion a mis fin à 41 matches sans victoire au Parc Saint-Jacques en battant Bâle (0-2). Les Valaisans grimpent à la quatrième place du classement.

Bastien Feller Journaliste Blick

La 42e tentative aura été la bonne pour le FC Sion. Sans succès en championnat au Parc Saint-Jacques depuis le 2 août 1997, les Valaisans sont allés s'imposer ce dimanche sur la pelouse du champion en titre. Une victoire qui ne souffre d'aucune contestation et qui permet aux visiteurs de passer devant leurs adversaires du jour au classement. Et donc d'occuper la quatrième place potentiellement qualificative pour la Conference League la saison prochaine.

13e but de Nivokazi

Bâle entrait toutefois mieux dans la rencontre, remportant plusieurs ballons haut sur le terrain. Mais comme souvent, les Rhénans montraient une certaine difficulté à réaliser la dernière passe qui enverrait Albian Ajeti ou un autre attaquant affronter Anthony Racioppi (1 tir, non cadré, lors des 45 premières minutes). De leur côté, les Sédunois étaient sûrs de leur force depuis plusieurs semaines et le démontraient une fois de plus.

L'averse bâloise passée, les joueurs de Didier Tholot posaient le pied sur le ballon et s'offraient quelques situations intéressantes. Les deux premiers tirs cadrés n'étaient toutefois pas bien dangereux pour Marwin Hitz. Le troisième faisait lui mouche et son auteur, Rilind Nivokazi, pouvait fêter sa treizième réussite de la saison (24e). Un but de grande classe de l'attaquant valaisan, servi par Ilyas Chouaref, qui démontrait une fois de plus sa qualité dans la surface adverse. Après avoir parfaitement géré la fin de la première période, Sion pouvait rentrer au vestiaire avec le sentiment du devoir accompli.

Nouveau clean sheet

Le deuxième acte partait sur le même rythme. Sion posait le pied sur le ballon, cherchant patiemment l'ouverture, alors que Bâle, malgré deux changements à la pause, se montrait toujours aussi perdu sur le terrain. Et même complètement dépassé à la 60e minute, lorsque les Valaisans inscrivaient le deuxième but par Josias Lukembila, sur une nouvelle très belle action.

Ilyas Chouaref, également impliqué sur le deuxième but sédunois, passait ensuite près de marquer le troisième d'une superbe frappe de l'extérieur du pied (68e). Dominateurs, les Sédunois, et plus précisément Kreshnik Hajrizi, auteur d'une perte de balle impardonnable devant ses seize mètres, donnaient cependant l'opportunité aux Rhénans de revenir dans la partie sur penalty. Mais Anthony Racioppi, au chômage technique jusque-là, repoussait l'essai de Moritz Broschinski (74e).

Bâle, réveillé par ce penalty manqué, augmentait la pression et se procurait plusieurs opportunités de réduire la marque lors des minutes qui suivaient. Mais encore une fois, le portier genevois du FC Sion veillait au grain et repoussait chacune d'entre elles. Après avoir fait tomber la série négative du FC Sion au Wankdorf en juillet 2024, Didier Tholot et ses joueurs se sont occupés ce dimanche de celle liée au Parc Saint-Jacques.