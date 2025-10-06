Après les galères, Sékou Fofana bouscule la hiérarchie

Longtemps freiné par les blessures, Sékou Fofana retrouve enfin du rythme et de la confiance. Le jeune latéral du Lausanne-Sport enchaîne les titularisations et bouscule la hiérarchie sur le flanc gauche de la défense lausannoise.

Sékou Fofana enchaîne au Lausanne-Sport. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Si Raoul Giger n'a pas été remplacé dans le couloir droit de la défense lausannoise cet été et que Kevin Mouanga, défenseur central de formation, occupe le plus souvent le poste, deux titulaires en puissance se disputent le côté gauche. Morgan Poaty, numéro un incontesté depuis deux saisons, voit en effet Sékou Fofana bousculer quelque peu la hiérarchie cet automne.

Ce dernier a même enchaîné ce dimanche face à Young Boys une quatrième titularisation consécutive. Une en Coupe de Suisse, une en Conference League et deux en Super League. Un soulagement pour celui qui était arrivé à l’Académie du LS à l’été 2021 en provenance du centre de formation de l’AS Saint-Etienne et qui a pratiquement connu une saison blanche l'année dernière en raison de blessures. Après un prêt à Avranches en National lors de l'exercice 2023-2024. «Franchement, ça fait du bien, concède-t-il. C’est une sensation très forte. Ça faisait presque deux ans que je n’avais pas pu enchaîner comme ça. Maintenant que je peux, je veux continuer à travailler et à rester sur cette dynamique avec l’équipe.»

La trêve internationale? Pas une frustration pour les Lausannois

Le latéral droit de 22 ans assure ne jamais avoir renoncé, ni même douté. Et ce malgré la forte concurrence que lui propose Morgan Poaty, installé au poste depuis octobre 2023. Ce dernier a même récemment prolongé son bail au LS jusqu'en 2028. «Je me suis dit qu’il fallait continuer à travailler, à donner le maximum. Et je me suis dit que ma chance viendrait un jour et qu'à ce moment-là, il faudra la saisir pour jouer», confie Sékou Fofana, lequel parle de «belle concurrence» et qui reste sur deux prestations marquées par une passe décisive.

Sur les deux séquences, le pied gauche du Français se montre très précis. Sur un centre déposé sur la tête de Beyatt Lekoueiry jeudi face à Breidablik, puis sur une géniale passe en profondeur pour l'attaquant Theo Bair contre Young Boys dimanche. De quoi être déçu de voir la pause internationale le couper dans son élan? «C’est vrai qu'on est sur une bonne lancée, mais ce n'est pas grave. La trêve va nous faire du bien, nous permettre de garder la tête sur les épaules. On a fait un grand match aujourd’hui, une belle victoire, et après la trêve internationale, il faudra continuer sur cette dynamique», annonce-t-il, ajoutant sentir que les principes de Peter Zeidler font leur chemin dans les têtes lausannoises.

«Il nous a fallu un peu de temps pour assimiler son système, mais maintenant ça marche petit à petit.» Ce ne sont pas les Bernois qui diront le contraire.