Olivier Custodio, le Lausannois de la semaine

Bastien Feller Journaliste Blick

Si Olivier Custodio s'était présenté aux élections communales ce dimanche à Lausanne, il aurait sans doute récolté un joli score. Surtout grâce à sa semaine passée au Letzigrund, terrain sur lequel il a brillé tant face au FC Zurich (2-1) mercredi que contre Grasshopper ce dimanche (3-2). De quoi permettre aux supporters lausannois de se remettre à rêver d'un Top six qui ne semblait qu'un mirage il y a quelques jours et qui ne se trouve aujourd'hui qu'à six petits points.

Dans les faits, le capitaine du Lausanne-Sport a offert l'ouverture du score et le but de la victoire face au FCZ, celui de l'égalisation et du 2-1 face aux Sauterelles. Et au-delà de ces statistiques, le Vaudois s'est montré précieux par son volume et son abattage défensif. «Sur le plan personnel, cela fait du bien. Mais ça fait du bien au club avant tout. On s'en fout un peu de qui est décisif. Tant qu'on fait des points, c'est ça le plus important», assurait le numéro dix dans les travées du Letzigrund après son deuxième récital.

«Il ne faut pas seulement lui tirer un chapeau, mais plusieurs»

Cette semaine plus que réussie a permis à Olivier Custodio d'égaler (2020/2021, 3 buts et 2 passes décisives avec Lugano), puis de battre sa saison la plus prolifique en Super League (3 buts et 4 passes décisives après GC). Se sent-il dans la forme de sa vie? «Je me sens bien physiquement. Quand le corps va, quand tout va bien, on ne se concentre que sur le foot», souriait le milieu de terrain, qui ne manque pas de rappeler que cette saison, en plus d'être historique pour le LS, est marathon. «C'est une saison qui est difficile physiquement, on a déjà joué beaucoup de matches. Je crois que c'était le 43e aujourd'hui. Ce n'est pas facile, mais c'est pour ça qu'on fait ce sport: pour jouer. Je suis épanoui, donc je profite à fond.»

Tout comme le Lausanne-Sport. «C’est toujours difficile pour nous les coachs de parler d’un joueur individuellement. Mais ce que fait Olivier Custodio depuis des semaines, surtout avec l’absence de Jamie Roche, c’est extraordinaire. Il est vraiment exemplaire pour tous les autres. Il tire les autres vers le haut, c’est incroyable», le félicitait quelques minutes plus tard en conférence de presse Peter Zeidler.

«Le Lausanne-Sport est très, très, très content d’avoir Custodio dans son équipe. Et moi aussi personnellement, avec mon staff, nous sommes très contents d’avoir Custodio dans notre équipe. Il ne faut pas seulement lui tirer un chapeau, mais plusieurs», ajoutait le coach du LS. Une nouvelle performance XXL face à Young Boys dimanche lui permettrait de conforter encore un peu plus sa place au Conseil des légendes du Lausanne-Sport.